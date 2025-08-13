Pakistan Terrorism Crisis Donald Trump Joint Action plan Against BLA ISIS K and TTP खुद के पाले आतंकियों से परेशान है पाकिस्तान, मदद को आगे आई ट्रंप सरकार; ऐक्शन प्लान तैयार, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Pakistan Terrorism Crisis Donald Trump Joint Action plan Against BLA ISIS K and TTP

खुद के पाले आतंकियों से परेशान है पाकिस्तान, मदद को आगे आई ट्रंप सरकार; ऐक्शन प्लान तैयार

लंबे समय से आतंकियों की फौज तैयार करने वाला पाकिस्तान अब खुद आतंकी हमलों से जूझ रहा है। ऐसे में उसने अमेरिका से मदद मांगी है। ट्रंप सरकार ने भी काउंटर टेररिज्म अभियान में उसको मदद का भरोसा दिया है।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, इस्लामाबादWed, 13 Aug 2025 02:40 PM
share Share
Follow Us on
खुद के पाले आतंकियों से परेशान है पाकिस्तान, मदद को आगे आई ट्रंप सरकार; ऐक्शन प्लान तैयार

सांप को दूध पिलाओगे तो वो आपको ही डसेगा... यह कहावत पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर बिल्कुल सटीक बैठती है। दूसरे देशों पर आतंकी हमलों के लिए दहशतगर्दों की फौज तैयार करने वाला पाकिस्तान अब खुद इनसे परेशान है। काफी समय से पाकिस्तान आतंकी हमलों से जूझ रहा है। मार्च महीने में जाफर ट्रेन एक्सप्रेस को अगवा किया जाना और पिछले दिनों दहशतगर्दों के हाथों पाक सेना के जवानों का मारा जाना बानगी भर है। पाकिस्तान ने अब आतंकवाद से निपटने के लिए अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार से मदद मांगी है। उधर अमेरिकी सरकार ने भी पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म अभियान में मदद का भरोसा दिया है।

मंगलवार को पाकिस्तान और अमेरिका के बीच बातचीत का केंद्र बिंदु रहा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA), आईएसआईएस-खोरासान और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP)। तीनों ही संगठन पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन चुके हैं और अमेरिका भी इन्हें वैश्विक सुरक्षा खतरा मानता है।

ये भी पढ़ें:आतंकवाद के खिलाफ पाक ने अच्छा काम किया; ऐसा US ने कहा, BLA के खिलाफ कार्रवाई

बैठक की अध्यक्षता पाकिस्तान के विशेष सचिव (संयुक्त राष्ट्र मामलों) नबील मुनीर और अमेरिकी विदेश विभाग के एक्टिंग कोऑर्डिनेटर फॉर काउंटर टेररिज्म ग्रेगरी डी लोर्गेर्फो ने की। दोनों पक्षों ने में आतंकवाद के खात्मे की प्रतिबद्धता दोहराई और उभरती तकनीकों के आतंकवादी इस्तेमाल पर लगाम लगाने पर जोर दिया।

एक दिन पहले बीएलए को आतंकी संगठन घोषित किया

यह वार्ता ऐसे समय हुई, जब ट्रंप प्रशासन ने महज एक दिन पहले ही पाकिस्तान-स्थित BLA और इसके आतंकी धड़े ‘मजीद ब्रिगेड’ को विदेशी आतंकी संगठन (FTO) घोषित किया। अमेरिका का कहना है कि यह फैसला आतंकवाद के खिलाफ उनकी सख्त नीति का हिस्सा है और इससे आतंकी नेटवर्क की फंडिंग व सपोर्ट चेन पर सीधी चोट होगी।

पाकिस्तान की जमकर तारीफ

अमेरिका ने पाकिस्तान की आतंकी नेटवर्क को काबू में करने की कोशिशों की सराहना की, वहीं पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ साझेदारी को आतंकवाद से निपटने के लिए जरूरी बताया।

ऐक्शन प्लान हो रहा तैयार

सूत्रों के मुताबिक, दोनों देशों के बीच एक संयुक्त ऐक्शन प्लान पर काम चल रहा है, जिसमें खुफिया जानकारी साझा करना, ठिकानों पर सटीक हमले और फंडिंग चेन काटने जैसे कदम शामिल हो सकते हैं। हाल के महीनों में पाकिस्तान-अमेरिका रिश्तों में आई नज़दीकी, खासकर पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अमेरिका दौरे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात इसका संकेत दे रहे हैं।

Donald Trump Pakistan News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।