Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Pakistan Taliban Afghanistan War China Entry Says Which Role He Ready to Play

पाकिस्तान-तालिबान जंग में कौन सी भूमिका निभाने को चीन तैयार, ड्रैगन ने कह दी बड़ी बात

संक्षेप: पाकिस्तान-तालिबान युद्ध में चीन की भी एंट्री हुई है। उसने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की और कहा कि चीन दोनों देशों के रिश्तों में लगातार सुधार के लिए एक कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

Thu, 16 Oct 2025 05:59 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, बीजिंग
share Share
Follow Us on
पाकिस्तान-तालिबान जंग में कौन सी भूमिका निभाने को चीन तैयार, ड्रैगन ने कह दी बड़ी बात

Pakistan-Taliban War: पाकिस्तान और तालिबान शासित अफगानिस्तान के बीच भले ही 48 घंटे का सीजफायर हो गया हो, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है। इस बीच, चीन की भी प्रतिक्रिया आई है और उसने बताया है कि वह इस तनाव में कैसी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। चीन के विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों की 'जंग' पर गुरुवार को कहा कि वह दोनों देशों को संयम बरतने के लिए कहता है और लंबे समय तक चलने वाले सीजफायर का समर्थन करता है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बड़ी चीन पाकिस्तान-अफगानिस्तान रिश्तों को बेहतर बनाने और डेवलप करने में कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने एक रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग में कहा, ''चीन दोनों देशों के रिश्तों में लगातार सुधार के लिए एक कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभाने के लिए तैयार है। यह दोनों पक्षों के कॉमन हितों को पूरा करता है और इलाके की शांति और स्थिरता के लिए फयदेमंद है।'' चीन ने सीजफायर के इस कदम का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, "इस दौरान, दोनों पक्ष कंस्ट्रक्टिव बातचीत के जरिए इस मुश्किल लेकिन सुलझने वाले मुद्दे का पॉजिटिव हल निकालने की सच्ची कोशिश करेंगे।"

इससे पहले, अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीजफायर लागू किया जाएगा।प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, ''पाकिस्तान और अफगानिस्तान, दोनों ही चीन के दोस्ताना पड़ोसी हैं, और ऐसे पड़ोसी भी हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। चीन दोनों देशों को शांत और संयमित रहने, एक बड़ा और टिकाऊ सीजफायर करने, बातचीत और सलाह-मशविरे से मतभेदों को सुलझाने, राजनीतिक समझौते के रास्ते पर लौटने और दोनों देशों और इलाके में शांति और स्थिरता को मिलकर बनाए रखने में सपोर्ट करता है।''

UN ने भी दुश्मनी खत्म करने की अपील की

वहीं, संयुक्त राष्ट्र (UN) ने गुरुवार को पाकिस्तान और अफगानिस्तान से नागरिकों की सुरक्षा के लिए शत्रुता को स्थायी रूप से समाप्त करने का आग्रह किया, क्योंकि हाल ही में हुई झड़पों में दोनों देशों में दर्जनों लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए हैं। यह 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा पश्चिम समर्थित सरकार के पतन पर सत्ता संभालने के बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच सबसे भीषण संकट है। गौरतलब है कि 10 अक्टूबर के बाद से सीमा पार हिंसा में तेजी आई है और दोनों देशों का कहना है कि उन्होंने एक-दूसरे की तरफ से हुई सशस्त्र उकसावे की कार्रवाई के जवाब में हमले किए। बुधवार को दोनों पक्षों ने संघर्षविराम पर सहमति जताई।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Pakistan Afghanistan China

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।