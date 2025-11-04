VIDEO: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में हुआ सिलेंडर धमाका, 12 जख्मी; भाग निकले जज और वकील

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। मंगलवार को अचानक ही गैस सिलेंडर में भीषण बम धमाका हुआ, जिसमें 12 लोग जख्मी हुए हैं। यह वाकया पाकिस्तान की शीर्ष अदालत के बेसमेंट का है, जहां सेंट्रल एसी की रिपेयरिंग का काम चल रहा था। समा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान गैस लीक होने से धमाका हो गया। यह ब्लास्ट इतना भीषण था कि पूरी इमारत ही हिल गई और मौके से जज, वकील और तमाम मुवक्किल भागते नजर आए। इस धमाके के चलते सुप्रीम कोर्ट में मौजूद लोगों में आशंका पैदा हो गई कि आखिर यह क्या ब्लास्ट है।