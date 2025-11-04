Hindi Newsविदेश न्यूज़pakistan supreme court cylinder blast judge and lawyers ran away
VIDEO: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में हुआ सिलेंडर धमाका, 12 जख्मी; भाग निकले जज और वकील
संक्षेप: यह वाकया पाकिस्तान की शीर्ष अदालत के बेसमेंट का है, जहां सेंट्रल एसी की रिपेयरिंग का काम चल रहा था। समा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान गैस लीक होने से धमाका हो गया। यह ब्लास्ट इतना भीषण था कि पूरी इमारत ही हिल गई और मौके से जज, वकील और तमाम मुवक्किल भागते नजर आए।
Tue, 4 Nov 2025 03:32 PMSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, इस्लामाबाद
LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। मंगलवार को अचानक ही गैस सिलेंडर में भीषण बम धमाका हुआ, जिसमें 12 लोग जख्मी हुए हैं। यह वाकया पाकिस्तान की शीर्ष अदालत के बेसमेंट का है, जहां सेंट्रल एसी की रिपेयरिंग का काम चल रहा था। समा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान गैस लीक होने से धमाका हो गया। यह ब्लास्ट इतना भीषण था कि पूरी इमारत ही हिल गई और मौके से जज, वकील और तमाम मुवक्किल भागते नजर आए। इस धमाके के चलते सुप्रीम कोर्ट में मौजूद लोगों में आशंका पैदा हो गई कि आखिर यह क्या ब्लास्ट है।
लेखक के बारे मेंSurya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। करियर की शुरुआत प्रिंट माध्यम से करते हुए बीते करीब एक दशक से डिजिटल मीडिया में हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क के इंचार्ज हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।