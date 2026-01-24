Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Pakistan suicide attack wedding ceremony Dera Ismail Khan Khyber Pakhtunkhwa
मातम में बदला शादी समारोह; पाकिस्तान में आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ाया, 7 की मौत और 25 घायल

मातम में बदला शादी समारोह; पाकिस्तान में आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ाया, 7 की मौत और 25 घायल

संक्षेप:

पुलिस के अनुसार, हमलावर ने विस्फोटक से भरी जैकेट पहन रखी थी और वह मेहमानों के बीच पहुंचकर खुद को उड़ा लिया। स्थानीय पुलिस प्रमुख आदनान खान ने इसकी पुष्टि की है। घटनास्थल पर सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर दी है। 

Jan 24, 2026 11:39 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान जिले में 24 जनवरी को शादी समारोह के दौरान भयानक आत्मघाती हमला हुआ। हमलावर ने सरकारी समर्थक समुदाय नेता नूर आलम मेहसूद के घर पर आयोजित समारोह में खुद को विस्फोट से उड़ा लिया। मेहमान नाच-गाने में मस्त थे, तभी विस्फोट हुआ जिससे छत ढह गई और पूरे इलाके में मलबा और खून फैल गया। इस हमले में 7 लोग मारे गए जबकि 25 अन्य घायल हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:जमात से US की यारी, भारत पर पड़ेगी भारी?बांग्लादेश चुनाव से पहले दुश्मन से दोस्ती

पुलिस के अनुसार, हमलावर ने विस्फोटक से भरी जैकेट पहन रखी थी और वह मेहमानों के बीच पहुंचकर खुद को उड़ा लिया। स्थानीय पुलिस प्रमुख आदनान खान ने इसकी पुष्टि की है। घटनास्थल पर सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर दी है और संभावित साथियों की तलाश शुरू कर दी गई है। अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इलाके में पहले से ही तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) जैसे उग्रवादी समूहों की सक्रियता के कारण सुरक्षा चिंताएं बनी हुई हैं।

ड्रम की थाप पर नाच रहे थे लोग तभी...

यह हमला उस समय हुआ जब मेहमान खुशी के माहौल में ड्रम की थाप पर नाच रहे थे। विस्फोट इतना भीषण था कि बचाव कार्य प्रभावित हुए और जगह-जगह खून के धब्बे व मलबा बिखर गया। स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है। पाकिस्तान में हाल के महीनों में आतंकी हमलों में वृद्धि देखी जा रही है, खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे प्रांतों में। इस घटना ने एक बार फिर शादी जैसे खुशी के मौके पर भी आतंकवाद की क्रूरता को उजागर कर दिया है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Pakistan International News Death

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।