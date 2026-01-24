मातम में बदला शादी समारोह; पाकिस्तान में आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ाया, 7 की मौत और 25 घायल
पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान जिले में 24 जनवरी को शादी समारोह के दौरान भयानक आत्मघाती हमला हुआ। हमलावर ने सरकारी समर्थक समुदाय नेता नूर आलम मेहसूद के घर पर आयोजित समारोह में खुद को विस्फोट से उड़ा लिया। मेहमान नाच-गाने में मस्त थे, तभी विस्फोट हुआ जिससे छत ढह गई और पूरे इलाके में मलबा और खून फैल गया। इस हमले में 7 लोग मारे गए जबकि 25 अन्य घायल हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस के अनुसार, हमलावर ने विस्फोटक से भरी जैकेट पहन रखी थी और वह मेहमानों के बीच पहुंचकर खुद को उड़ा लिया। स्थानीय पुलिस प्रमुख आदनान खान ने इसकी पुष्टि की है। घटनास्थल पर सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर दी है और संभावित साथियों की तलाश शुरू कर दी गई है। अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इलाके में पहले से ही तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) जैसे उग्रवादी समूहों की सक्रियता के कारण सुरक्षा चिंताएं बनी हुई हैं।
यह हमला उस समय हुआ जब मेहमान खुशी के माहौल में ड्रम की थाप पर नाच रहे थे। विस्फोट इतना भीषण था कि बचाव कार्य प्रभावित हुए और जगह-जगह खून के धब्बे व मलबा बिखर गया। स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है। पाकिस्तान में हाल के महीनों में आतंकी हमलों में वृद्धि देखी जा रही है, खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे प्रांतों में। इस घटना ने एक बार फिर शादी जैसे खुशी के मौके पर भी आतंकवाद की क्रूरता को उजागर कर दिया है।
