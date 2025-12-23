Hindustan Hindi News
इस देश के बागियों को फाइटर जेट बेचेगा पाकिस्तान, 4 अरब डॉलर का सौदा किया; UN ने लगाया है बैन

संक्षेप:

2024 में UN के विशेषज्ञ पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि लीबिया पर हथियार प्रतिबंध अप्रभावी बना हुआ है और कई विदेशी देश खुले तौर पर पूर्वी और पश्चिमी लीबिया की ताकतों को सैन्य सहायता दे रहे हैं।

Dec 23, 2025 10:03 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, बेंगाजी
पाकिस्तान ने विभाजित उत्तरी अफ्रीकी देश लीबिया की लीबियन नेशनल आर्मी (LNA) को 4 अरब डॉलर से अधिक के सैन्य उपकरण बेचने का सौदा किया है। इस डील की पाकिस्तान के चार अधिकारियों ने पुष्टि की है, हालांकि उन्होंने सौदे की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए नाम उजागर करने से इनकार किया। यहां हैरानी की बात ये है कि पाकिस्तान ने यह सौदा संयुक्त राष्ट्र के हथियार प्रतिबंध के बावजूद किया है।

यह सौदा पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी हथियार बिक्री में से एक है। अधिकारियों के अनुसार, यह पिछले सप्ताह पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर और LNA के उप कमांडर-इन-चीफ सद्दाम खलीफा हफ्तार के बीच लीबिया के पूर्वी शहर बेंगाजी में हुई बैठक के बाद अंतिम रूप दिया गया।

क्या है लीबियन नेशनल आर्मी?

LNA के साथ कोई भी हथियार सौदा जांच के दायरे में आ सकता है, क्योंकि 2011 में नाटो समर्थित विद्रोह के बाद लीबिया में लंबे समय से अस्थिरता बनी हुई है। इस विद्रोह में मुअम्मर गद्दाफी का तख्ता पलट हुआ था और देश प्रतिद्वंद्वी अधिकारियों के बीच विभाजित हो गया।

एलएनए का लगभग आधा हिस्सा मिलिशिया से बना है, जिसमें मदखाली (सलाफिस्ट) मिलिशिया और सूडानी, चाडियन और रूसी भाड़े के सैनिक शामिल हैं, जो मिलकर एलएनए की प्रभावी सेना का हिस्सा हैं। एलएनए के पास अपनी वायु सेना है। लेकिन लीबिया की अधिकांश नौसेना जीएनए यानी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी के प्रति वफादार है।

नवंबर 2019 में, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1973 के तहत बने लीबिया पर यूनाइटेड नेशंस पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ने हफ्तार से जुड़े सभी आर्म्ड ग्रुप्स को बताने के लिए लिबियन नेशनल आर्मी नाम की जगह हफ्तार आर्म्ड फोर्सेज (HAF) नाम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। यूएन समर्थित सरकार इस सेना को एक विद्रोही या बागी ग्रुप मानती है, क्योंकि यह UN द्वारा मान्यता प्राप्त सरकार को चुनौती देने वाले बागियों और मिलिशिया से बनी है।

डील में क्या-क्या शामिल

रॉयटर्स द्वारा देखे गए एक दस्तावेज में 16 JF-17 फाइटर जेट की खरीद का उल्लेख है। JF-17 एक मल्टी-रोल वाला लड़ाकू विमान है, जिसे पाकिस्तान और चीन ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इसके अलावा 12 सुपर मुशशक ट्रेनर विमान भी शामिल हैं, जो बेसिक पायलट ट्रेनिंग के लिए उपयोग होते हैं।

एक पाकिस्तानी अधिकारी ने पुष्टि की कि यह सूची सही है, जबकि दूसरे अधिकारी ने कहा कि जमीनी, नौसैनिक और वायुसेना से जुड़े उपकरण भी इस सौदे का हिस्सा हैं। यह आपूर्ति करीब ढाई साल की अवधि में की जाएगी। दो अधिकारियों ने सौदे की कुल कीमत 4 अरब डॉलर से अधिक बताई, जबकि दो अन्य के अनुसार यह राशि 4.6 अरब डॉलर तक हो सकती है।

LNA के आधिकारिक मीडिया चैनल ने रविवार को रिपोर्ट दी कि इस गुट ने पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग समझौता किया है, जिसमें हथियार बिक्री, संयुक्त प्रशिक्षण और सैन्य निर्माण शामिल है, लेकिन विस्तार से जानकारी नहीं दी गई। हफ्तार ने रविवार को अल-हदाथ टेलीविजन पर प्रसारित बयान में कहा- हम पाकिस्तान के साथ रणनीतिक सैन्य सहयोग के एक नए चरण की शुरुआत की घोषणा करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी, प्रधानमंत्री अब्दुलहमिद द्बेइबाह के नेतृत्व में, पश्चिमी लीबिया के बड़े हिस्से को नियंत्रित करती है, जबकि हफ्तार की LNA पूर्व और दक्षिण को नियंत्रित करती है, जिसमें प्रमुख तेल क्षेत्र शामिल हैं। LNA पश्चिमी सरकार की अधिकारिता को मान्यता नहीं देती।

Pak Deal

UN हथियार प्रतिबंध के बीच सौदा

लीबिया पर 2011 से संयुक्त राष्ट्र का हथियार प्रतिबंध लागू है, जिसके तहत किसी भी हथियार आपूर्ति के लिए UN की मंजूरी जरूरी होती है। दिसंबर 2024 में UN के विशेषज्ञ पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि लीबिया पर हथियार प्रतिबंध अप्रभावी बना हुआ है और कई विदेशी देश खुले तौर पर पूर्वी और पश्चिमी लीबिया की ताकतों को सैन्य सहायता दे रहे हैं।

हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान या लीबिया ने इस डील के लिए UN से कोई छूट मांगी है या नहीं। तीन पाकिस्तानी अधिकारियों ने दावा किया कि यह समझौता किसी UN प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं करता। एक अधिकारी ने कहा कि हफ्तार पर कोई अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध नहीं है और बेंगाजी प्रशासन के पश्चिमी देशों से संबंध भी बेहतर हो रहे हैं, खासकर ईंधन निर्यात बढ़ने के बाद।

पाकिस्तान की रक्षा निर्यात रणनीति

पाकिस्तान लंबे समय से अपने रक्षा निर्यात को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। देश के पास विमान निर्माण, बख्तरबंद वाहन, गोला-बारूद और नौसैनिक जहाज निर्माण जैसी क्षमताओं वाला घरेलू रक्षा उद्योग है। पाकिस्तान JF-17 को एक कम लागत वाला मल्टी-रोल फाइटर बताकर पेश करता है और खुद को पश्चिमी सप्लाई चेन से बाहर प्रशिक्षण, रखरखाव और हथियार उपलब्ध कराने वाला विकल्प मानता है।

यह डील उत्तरी अफ्रीका में पाकिस्तान की मौजूदगी को मजबूत कर सकती है, जहां पहले से ही क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय शक्तियां लीबिया की बंटी हुई सुरक्षा व्यवस्था और तेल-समृद्ध अर्थव्यवस्था पर प्रभाव बढ़ाने की होड़ में हैं। पाकिस्तान हाल के महीनों में खाड़ी देशों के साथ भी अपने रक्षा संबंध गहरा कर रहा है। अगर यह सौदा पूरी तरह लागू होता है, तो यह पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी हथियार निर्यात डीलों में से एक मानी जाएगी और साथ ही UN हथियार प्रतिबंधों की प्रभावशीलता पर भी नए सवाल खड़े करेगी।

