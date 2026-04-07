जिसके भीख से गुजारा कर रहा था पाकिस्तान, उसे ही देने लगा गाली; UAE ने कर्जा वापस मांगा तो दिखा दिया असली रंग

इस दौरान भारत और UAE के बीच बढ़ती नजदीकियों से पाकिस्तान की बौखलाहट भी खुल कर दिखी। पाक सांसद ने कहा कि अमीरात को वहां मौजूद भारतीय आबादी को देखते हुए सावधान रहना चाहिए।

पाकिस्तान ने अब बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। जिस UAE से कर्ज लेकर पाकिस्तान अब तक गुजारा कर रहा था, अब उसे ही गालियां दे रहा है। दरअसल हाल ही में UAE ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए अपने कर्ज के पैसे वापस लौटाने को कहा था। इस फजीहत से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में थू थू हुई है। इसके बाद अब पाकिस्तानी मंत्रियों के बोल बिगड़ गए हैं।

हाल ही में पाकिस्तान के सांसद और पूर्व सांसद यूएई को भला बुरा कहते समय शब्दों की मर्यादा भूल गए। सांसद मुशाहिद हुसैन ने UAE का कैमरे पर मजाक उड़ाने की कोशिश की। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए, हुसैन ने UAE को बेचारा और मजबूर कहा। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें खुशी है कि पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में लिए गए कर्ज चुकाने का फैसला किया है।

'UAE को बनाने में पाकिस्तान का हाथ' पाकिस्तानी सांसद यह भी भूल गए कि मुश्किल वक्त में यूएई ने पाकिस्तान का कितना साथ दिया है। हद तब हो गई जब पाक सांसद ने यह दावा किया कि UAE को बनाने में पाकिस्तान का भी हाथ रहा है। उन्होंने कहा, "UAE को बनाने में पाकिस्तान का हाथ है और पाकिस्तान ने हमेशा उनकी मदद की है।”

पाक सांसद देने लगे नसीहत इस दौरान भारत और UAE के बीच बढ़ती नजदीकियों से पाकिस्तान की बौखलाहट भी खुल कर दिखी। पाक सांसद ने कहा कि अमीरात को वहां मौजूद भारतीय आबादी को देखते हुए सावधान रहना चाहिए। उन्होंने कहा, “मैं UAE को एक सलाह देना चाहता हूं। आपकी आबादी 10 मिलियन है, जिसमें से 4.3 मिलियन भारतीय हैं। कृपया ध्यान रखें। भारत के साथ आपकी बढ़ती दोस्ती... सावधान रहें कि कहीं आप 'अखंड भारत' का हिस्सा ना बन जाएं।”

इस बीच एक अन्य बौखलाए पाकिस्तानी नेता तो गाली गलौज पर उतर आए। पाकिस्तान के पूर्व सांसद मुस्तफा नवाज ने एक पर एक पोस्ट में लिखा, “यह उनका ही पैसा था और उसे वापस लेने का हक भी उन्हीं का था। बहुत-बहुत धन्यवाद। अब दफा हो जाओ, और जाकर वही करो जिसमें तुम सबसे माहिर हो, ट्रंप और नेतन्याहू की चापलूसी करना!”