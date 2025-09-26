सात भारतीय विमानों को कबाड़ में बदल दिया, UN के मंच पर खुलेआम झूठ बोलते पकड़े गए शहबाज शरीफ

पाकिस्तान अक्सर दावा करता रहा है कि उसने भारतीय वायु सेना के विमानों को मार गिराया है, लेकिन भारत ने इन दावों को बार-बार निराधार बताकर खारिज कर दिया है, और पाकिस्तान ने इन दावों के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया है।

'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान बुरी तरह मात खाने वाले पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ एक बार फिर से झूठ फैलाते हुए पकड़े गए हैं। इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के मंच के जरिए शरीफ झूठा दावा कर रहे थे। साफ-साफ झूठ बोलते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने भारत के सात विमानों को कबाड़ में बदल दिया। हालांकि, सच्चाई यह है कि मई के पहले हफ्ते में हुए संघर्ष के दौरान भारत ने पाकिस्तान के कई फाइटर जेट्स मार गिराए थे और सीजफायर करने के लिए पाकिस्तान को भारत के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा था।

शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में कहा, "हमारे बाजों (पायलट्स) ने उड़ान भरी और सात भारतीय विमानों को कबाड़ में बदल दिया।" पाकिस्तान अक्सर दावा करता रहा है कि उसने पांच भारतीय वायु सेना के विमानों को मार गिराया है, लेकिन भारत ने इन दावों को बार-बार निराधार बताकर खारिज कर दिया है, और पाकिस्तान ने इन दावों के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया है। भारतीय एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने पिछले महीने कहा था कि भारतीय विमानों ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पांच पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों और एक बड़े विमान को मार गिराया था।

शहबाज शरीफ ने कहा, "इस साल मई में, मेरे देश को पूर्वी मोर्चे से बिना उकसावे के आक्रमण का सामना करना पड़ा। हमारी प्रतिक्रिया आत्मरक्षा के अनुसार थी। हमने उन्हें वापस भेज दिया।" ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में 7 मई, 2025 को भारत द्वारा शुरू किया गया एक सैन्य अभियान था। पहलगाम आतंकी हमले में भारतीय धरती पर 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। इस हमले की पाकिस्तान के आतंकी संगठन टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली थी।