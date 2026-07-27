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पाकिस्तान में तड़प-तड़पकर मर रहे लोग; ICU में जगह नहीं, वेंटिलेटर की भारी कमी

By Jagriti Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
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इस्लामाबाद के दो सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों की हालत बेहद खस्ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी अस्पताल में आईसीयू में 90 से अधिक वेंटिलेटर हैं, लेकिन पूरे 100 फीसदी वेंटिलेटर हमेशा भरे रहते हैं।

Pakistan severe shortage of ventilators in Islamabad
पाकिस्तान में तड़प-तड़पकर मर रहे लोग

पड़ोसी देश पाकिस्तान में इन दिनों हालात बेहद खराब हैं। देश की राजधानी इस्लामाबाद के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर की भारी किल्लत हो गई है। इसकी वजह से चिकित्सा सेवा पूरी तरह चरमरा गई है। आईसीयू लगातार फुल है और गंभीर स्थिति वाले मरीजों को भी वेंटीलेटर के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में इंतजार के दौरान ही कई लोगों की तड़प तड़पकर मौत हो जा रही है।

हाल ही में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (PIMS) में पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार आबिद रजा काजमी की मौत के बाद यह संकट एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। जानकारी के मुताबिक स्ट्रोक आने के बाद डॉक्टरों ने काजमी को वेंटिलेटर पर रखने की सलाह दी थी। हालांकि PIMS में आईसीयू के सभी 12 वेंटिलेटर फुल थे। परिजन जब तक उन्हें किसी प्राइवेट अस्पताल शिफ्ट करते, तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया।

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सारे वेंटिलेटर फुल

पाकिस्तानी न्यूजपेपर डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद के दो सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों, PIMS और पॉलीक्लिनिक अस्पताल की हालत बेहद खस्ता है। PIMS के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉ. राणा इमरान सिकंदर ने बताया है कि अस्पताल के अलग-अलग आईसीयू में 90 से ज्यादा वेंटिलेटर हैं, लेकिन लगभग 100 फीसदी वेंटिलेटर हमेशा भरे रहते हैं। अस्पताल के प्रवक्ता डॉ. अब्दुल जब्बार भुट्टो के मुताबिक यहां भी सभी 35 वेंटिलेटर लगातार ऑक्यूपाइड रहते हैं।

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कैसा पैदा हुआ इतना बड़ा संकट?

अधिकारियों के मुताबिक इस संकट के पीछे कई बड़े कारण हैं। PIMS अस्पताल का निर्माण तब हुआ था जब इस्लामाबाद की आबादी मात्र 5 लाख थी। आज यह अस्पताल देशभर के लगभग 50 लाख लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा कर रहा है।

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इसके अलावा निजी अस्पतालों में आईसीयू का खर्च 3 लाख रुपये प्रति दिन तक पहुंच गया है। इस भारी भरकम खर्च की वजह से बड़ी संख्या में लोग आज भी सरकारी अस्पतालों का रुख करने को मजबूर हैं। इसके अलावा अस्पतालों का कहना है कि सिर्फ मशीनें बढ़ा देने से समस्या हल नहीं होगी। वेंटिलेटर चलाने के लिए प्रशिक्षित डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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