पाकिस्तान में तड़प-तड़पकर मर रहे लोग; ICU में जगह नहीं, वेंटिलेटर की भारी कमी

इस्लामाबाद के दो सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों की हालत बेहद खस्ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी अस्पताल में आईसीयू में 90 से अधिक वेंटिलेटर हैं, लेकिन पूरे 100 फीसदी वेंटिलेटर हमेशा भरे रहते हैं।

पड़ोसी देश पाकिस्तान में इन दिनों हालात बेहद खराब हैं। देश की राजधानी इस्लामाबाद के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर की भारी किल्लत हो गई है। इसकी वजह से चिकित्सा सेवा पूरी तरह चरमरा गई है। आईसीयू लगातार फुल है और गंभीर स्थिति वाले मरीजों को भी वेंटीलेटर के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में इंतजार के दौरान ही कई लोगों की तड़प तड़पकर मौत हो जा रही है।

हाल ही में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (PIMS) में पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार आबिद रजा काजमी की मौत के बाद यह संकट एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। जानकारी के मुताबिक स्ट्रोक आने के बाद डॉक्टरों ने काजमी को वेंटिलेटर पर रखने की सलाह दी थी। हालांकि PIMS में आईसीयू के सभी 12 वेंटिलेटर फुल थे। परिजन जब तक उन्हें किसी प्राइवेट अस्पताल शिफ्ट करते, तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया।

सारे वेंटिलेटर फुल पाकिस्तानी न्यूजपेपर डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद के दो सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों, PIMS और पॉलीक्लिनिक अस्पताल की हालत बेहद खस्ता है। PIMS के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉ. राणा इमरान सिकंदर ने बताया है कि अस्पताल के अलग-अलग आईसीयू में 90 से ज्यादा वेंटिलेटर हैं, लेकिन लगभग 100 फीसदी वेंटिलेटर हमेशा भरे रहते हैं। अस्पताल के प्रवक्ता डॉ. अब्दुल जब्बार भुट्टो के मुताबिक यहां भी सभी 35 वेंटिलेटर लगातार ऑक्यूपाइड रहते हैं।

कैसा पैदा हुआ इतना बड़ा संकट? अधिकारियों के मुताबिक इस संकट के पीछे कई बड़े कारण हैं। PIMS अस्पताल का निर्माण तब हुआ था जब इस्लामाबाद की आबादी मात्र 5 लाख थी। आज यह अस्पताल देशभर के लगभग 50 लाख लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा कर रहा है।