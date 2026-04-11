पाकिस्तान के इस होटल में चल रही अमेरिका-ईरान वार्ता, खतरे के बावजूद अफसरों ने इसे ही क्यों चुना
इस्लामाबाद का फाइव स्टार सेरेना होटल, इन दिनों काफी चर्चा में है। अमेरिका और ईरान के बीच के पहले दौर की शांति वार्ता इसी होटल में हो रही है। वैसे तो आतंकी हमलों के मामले में इस्लामाबाद का इतिहास खुद बेहद दागदार है।
इस्लामाबाद का फाइव स्टार सेरेना होटल, इन दिनों काफी चर्चा में है। अमेरिका और ईरान के बीच के पहले दौर की शांति वार्ता इसी होटल में हो रही है। वैसे तो आतंकी हमलों के मामले में इस्लामाबाद का इतिहास खुद बेहद दागदार है। यहां तक कि साल 2008 की बमबारी की घटना भी यहां पर हुई है। इसके बावजूद इस हाई प्रोफाइल शांति वार्ता के लिए इस जगह का चुना जाना हैरान करने वाला है। फिलहाल इस्लामाबाद में सुरक्षा व्यवस्था को काफी चाक-चौबंद कर दिया गया है।
इसलिए अधिकारियों की पसंद
सेरेना होटल, करीब 15 एकड़ में फैला हुआ है। विदेश मंत्रालय से सटा हुआ यह होटल पूरी तरह सील कर दिया गया है। हालांकि इस्लामाबाद में काफी ज्यादा आतंकी घटनाएं हुई हैं, इसके बावजूद अधिकारियों ने सेरेना होटल की डिजाइन को देखते हुए इसे इस तरह की निगोशिएशंस के लिए काफी अहम बताया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि होटल का एंट्री पॉइंट, मेन बिल्डिंग से काफी दूर है। इसके अलावा, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री आवास, संसद आदि जगहों से यहां के लिए सीधा रास्ता जाता है। इससे यह जगह काफी अहम हो जाती है।
सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा
इसके अलावा यहां की सुरक्षा व्यवस्था भी काफी अच्छी है। मसलन, यहां के स्टाफ में अधिकतर रिटायर्ड सुरक्षाकर्मी हैं। इस्लामाबाद के पुलिस चीफ ताहिर आलम खान ने बताया कि यह लोग पूरी तरह से ट्रेंड हैं। इसके अलावा यहां पर सुरक्षा जांच कई स्तरों पर होती है, जिसके चलते यहां की सुरक्षा में सेंध लगा पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकारी एजेंसियों के साथ भी इसका को-ऑर्डिनेशन है।
मुख्य सड़कें हैं सील
अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत को देखते हुए इस्लामाबाद में लॉकडाउन जैसे हालात हैं। अधिकारियों ने दुकानों और ऑफिसों को बंद कर रखा है। मुख्य सड़कों को सील कर दिया गया और बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती है। इसमें अर्धसैनिक और आर्मी के जवानों की तैनाती है। इसके अलावा हर एंट्री प्वॉइंट पर भी सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम हैं। जमीन के साथ-साथ आसमानी सुरक्षा का भी इंतजाम किया गया है।
वहीं, पूरे इस्लामाबाद में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, खासकर उन सड़कों पर जो ‘रेड जोन’ की ओर जाती हैं, जहां सरकार की अहम इमारतें स्थित हैं। अधिकारियों ने दो दिनों की सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी है। साथ ही, भारी संख्या में सेना तैनात की गई है और जगह-जगह तलाशी केंद्र बनाए गए हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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