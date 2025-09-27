पाकिस्तान का सिरदर्द बने आतंकी; खैबर पख्तूनख्वा में मुठभेड़, सेना ने 17 को मार गिराया

पुलिस अधिकारी ने कहा कि जैसे ही सुरक्षा बल उनके ठिकाने के पास पहुंचे, उग्रवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके जवाब में मिलिट्री ने कार्रवाई की और 17 उग्रवादियों को ढेर कर दिया। उनके कब्जे से हथियार और गोला-बारूद बरामद हुए।

पाकिस्तान आतंकवाद से लगातार जूझ रहा है। सुरक्षा बलों ने उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में संयुक्त अभियान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) से जुड़े 17 उग्रवादियों को मार गिराया। पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।। जिला पुलिस अधिकारी शहबाज इलाही ने कहा कि खुफिया जानकारी आधारित अभियान शुक्रवार को फ्रंटियर कोर और पुलिस की ओर से चलाया गया। यह ऑपरेशन कराक जिले में तब शुरू किया गया, जब टीटीपी के मुल्ला नजीर समूह से जुड़े उग्रवादियों की मौजूदगी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई थी।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि जैसे ही सुरक्षा बल उनके ठिकाने के पास पहुंचे, उग्रवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके जवाब में मिलिट्री फोर्स ने कार्रवाई की और 17 उग्रवादियों को ढेर कर दिया। उनके कब्जे से हथियारों और गोला-बारूद का बड़ा जखीरा भी बरामद किया गया। इस मुठभेड़ में तीन सुरक्षा कर्मी घायल हो गए। मारे गए उग्रवादी कई मामलों में वांटेड थे, जिनमें सुरक्षा बलों पर हमले, फिरौती के लिए अपहरण और अन्य गंभीर आतंकी गतिविधियां शामिल हैं।