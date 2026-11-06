भगवंत मान उन्हें मिलेगा वीजा? पाकिस्तान ने इस सवाल का क्या दिया जवाब
पाकिस्तान ने शुक्रवार को कहा कि यदि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान यहां आना चाहते हैं, तो वह उन्हें वीजा जारी करने पर विचार करेगा।
पाकिस्तान ने शुक्रवार को कहा कि यदि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान यहां आना चाहते हैं, तो वह उन्हें वीजा जारी करने पर विचार करेगा। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता सज्जाद हैदर खान ने अपनी साप्ताहिक प्रेसवार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) के नेता की संभावित यात्रा के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह बात कही। खान ने कहा कि यदि वह (मान) देश की यात्रा करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान सरकार उन्हें वीजा जारी करने पर विचार करेगी।
सज्जाद ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार मान को पाकिस्तान जाने की अनुमति देती है या नहीं, यह पूरी तरह अलग मामला है। मान ने 23 अक्टूबर को कहा था कि उन्हें 27 नवंबर को लाहौर में होने वाले विश्व पंजाबी सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। हालांकि, उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया था कि क्या उन्हें पाकिस्तान जाने की अनुमति मिलेगी। कमान ने यह इच्छा भी जताई थी कि यदि करतारपुर गलियारा फिर से खुलता है तो पंजाब विधानसभा के सभी विधायक पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब के दर्शन करने जाएं।
गौरतलब है कि इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की फ्रांस की यात्रा पर खूब विवाद हुआ था। उस वक्त भाजपा ने इसको लेकर सवाल उठाए थे। भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए उनकी विदेश यात्रा के उद्देश्य और सरकारी खर्च पर बात की थी। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया था कि पंजाब में नशीले पदार्थों की समस्या और कानून-व्यवस्था की चुनौतियों के बीच मुख्यमंत्री सरकारी दौरे की आड़ में फ्रांस में जन्मदिन की पार्टी आयोजित करने जा रहे हैं।
इन बयानों में कहा गया था कि राज्य में अपराध की घटनाओं से लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं, जबकि मुख्यमंत्री विदेश यात्रा को प्राथमिकता दे रहे हैं। हालांकि, जन्मदिन की पार्टी आयोजित किए जाने और उस पर सरकारी धन खर्च होने के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
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