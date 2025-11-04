Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Pakistan Responds To Trump Claim On Testing Nukes not The First
हम पहले देश नहीं होंगे जो... ट्रंप के परमाणु परीक्षण वाले दावे पर पाकिस्तान की सफाई

संक्षेप: अमेरिका 1996 में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) पर हस्ताक्षर करने वाला देश है, जो सभी प्रकार के परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाती है- चाहे वे सैन्य हों या नागरिक उद्देश्य से।

Tue, 4 Nov 2025 02:36 PMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, इस्लामाबाद
हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने तीन दशक के अंतराल के बाद परमाणु हथियारों का परीक्षण फिर से शुरू करने की अपनी योजना को सही ठहराते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन उन देशों में शामिल हैं जो परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं। अब ट्रंप के दावे पर पाकिस्तान की ओर से सफाई आई है।

एक वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण दोबारा शुरू करने वाला पहला देश नहीं होगा। सीबीएस न्यूज से बातचीत में पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान पहला देश नहीं था जिसने परमाणु परीक्षण किए थे, और न ही वह पहला देश होगा जो उन्हें दोबारा शुरू करेगा।

ट्रंप ने क्या कहा था

रविवार को सीबीएस के लोकप्रिय कार्यक्रम 60 मिनट्स में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान जैसे देश गुप्त रूप से भूमिगत परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, जिनकी जानकारी आम जनता को नहीं है। ट्रंप ने कहा कि रूस परीक्षण कर रहा है, चीन भी कर रहा है, लेकिन वे इसके बारे में बात नहीं करते। मैं नहीं चाहता कि अमेरिका अकेला ऐसा देश रहे जो परीक्षण नहीं कर रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि वे (देश) आपको इसके बारे में नहीं बताते... यह बहुत बड़ा संसार है। आप नहीं जान पाते कि वे कहां परीक्षण कर रहे हैं। वे बहुत गहराई में भूमिगत परीक्षण करते हैं, जहां लोगों को ठीक-ठीक पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। आपको बस हल्का कंपन महसूस होता है।

दुनिया में अंतिम ज्ञात परमाणु परीक्षण

अमेरिका 1996 में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) पर हस्ताक्षर करने वाला देश है, जो सभी प्रकार के परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाती है- चाहे वे सैन्य हों या नागरिक उद्देश्य से। अमेरिका ने अपना अंतिम परमाणु परीक्षण वर्ष 1992 में किया था। रूस और चीन ने क्रमशः 1990 और 1996 के बाद कोई ज्ञात परमाणु परीक्षण नहीं किया है। पिछले कई दशकों में केवल उत्तर कोरिया ऐसा देश रहा है जिसने परमाणु विस्फोट किए हैं। पाकिस्तान का अंतिम ज्ञात परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ था, जिसके बाद इस्लामाबाद ने एकतरफा रूप से “परमाणु परीक्षण पर रोक बनाए रखने की घोषणा की थी। हालांकि पाकिस्तान आज तक अंतरराष्ट्रीय CTBT संधि पर हस्ताक्षर नहीं कर पाया है।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
