कौन हैं निकिता आनंद जिनके सामने गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, सिंधु जल समझौते के लिए लगाई गुहार
सिंधु जल समझौते के लिए पाकिस्तान किस कदर बेकरार है, यह उसके ताजा कदम से समझ में आ रहा है। पाकिस्तान अब कनाडा से मदद मांग रहा है कि वह सिंधु जल संधि समझौता बहाल करा दे। हालांकि इस मामले पर ना तो अनीता आनंद और ना ही कनाडा सरकार ने कोई प्रतिक्रिया दी।
सिंधु जल समझौते के लिए पाकिस्तान किस कदर बेकरार है, यह उसके ताजा कदम से समझ में आ रहा है। पाकिस्तान अब कनाडा से मदद मांग रहा है कि वह सिंधु जल संधि समझौता बहाल करा दे। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इसहाक डार ने सोमवार को कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से इस बारे में गुहार लगाई। अनीता आनंद दो दिनों की यात्रा पर पाकिस्तान गई हुई हैं। हालांकि इस मामले पर ना तो अनीता आनंद और ना ही कनाडा सरकार ने कोई प्रतिक्रिया दी। गौरतलब है कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने अप्रैल 2025 में सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया था। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करता, तब तक यह संधि निलंबित रहेगी।
क्या है सिंधु जल संधि समझौता
सिंधु जल संधि (1960) भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ एक समझौता है। यह सिंधु घाटी की छह नदियों के पानी के बंटवारे को नियंत्रित करता है, जिसके तहत पूर्वी नदियां भारत को और पश्चिमी नदियां मुख्य रूप से पाकिस्तान को आवंटित की गई हैं। सोमवार को डार ने दावा किया कि अप्रैल 2025 में संधि को स्थगित करने की घोषणा करके भारत ने पहले से ही अस्थिर सुरक्षा स्थिति में एक नया पहलू जोड़ दिया है। डार ने कहाकि हम कनाडा समेत अपने मित्र देशों से समर्थन चाहते हैं ताकि भारत के साथ सिंधु जल संधि को तुरंत बहाल किया जा सके, पानी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल को खत्म किया जा सके और अंतरराष्ट्रीय कानून व परंपराओं के अनुसार अंतरराष्ट्रीय कानून एवं संधि की शर्तों का पालन किया जा सके।
अनीता आनंद ने क्या कहा
हालांकि इस पूरे मामले में दिलचस्प बात यह रही कि अनीता आनंद ने सिंधु जल संधि को लेकर कोई राय ही नहीं दी। यहां तक कि कनाडा सरकार की तरफ से जारी आधिकारिक प्रेस रिलीज में भी इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा गया। कनाडा के इस रुख ने पाकिस्तान की एक बार फिर से किरकिरी करा दी है। बता दें कि सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि अभी तक उसे इस दिशा में कोई ठोस कामयाबी मिलती नजर नहीं आ रही है।
डार ने आलापा भारत विरोधी राग
अनीता आनंद की यात्रा के दौरान भी पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने भारत विरोधी रवैया जारी रखा। उन्होंने सिंधु समझौता रद करने के लिए भारत की आलोचना की। डार ने कहाकि भारत के इस कदम पहले से ही एक संवेदनशील मुद्दे में तनाव बढ़ा दिया है। उन्होंने आगे कहाकि हम कनाडा समेत अपने मित्र देशों से इस मामले में समर्थन चाहते हैं। भारत को तत्काल सिंधु समझौता लागू करना चाहिए।
अनीता आनंद कौन
अनीता आनंद भारतीय मूल की एक जानी-मानी कनाडाई राजनेता हैं। जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दिया था तो अनीता का नाम भी पीएम पद के लिए रेस में शामिल था। वैसे तो अनीता आनंद का जन्म कनाडा में हुआ है, लेकिन उनके माता-पिता भारतीय हैं। उनकी मां, सरोज राम पंजाब और पिता एसवी आनंद तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं। दोनों चिकित्सा के पेशे में हैं और 1960 में ही कनाडा जाकर बस गए। यहीं पर 20 मई 1967 को अनीता का जन्म हुआ। उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स, डलहौजी यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री हासिल की है। अनीता आनंद ने करियर की शुरुआत एक वकील और प्रोफेसर के तौर पर की। इसके अलावा वह टोरंटो यूनिवर्सिटी में कानून की प्रोफेसर रहीं। अनीता आनंद की शादी प्रोफेसर जॉन से हुई है और दोनों के चार बच्चे हैं। साल 2019 में, अनीता आनंद ने ओकविले से सांसद का चुनाव जीता था।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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