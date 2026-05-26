पहले जी जनाब… जी जनाब, अब बात मानने से इनकार; पाकिस्तान के एक जवाब से अमेरिका हैरान
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ कहा है कि पाकिस्तान इस समझौते से कभी नहीं जुड़ना चाहेगा। उन्होंने इस दौरान यह भी कहा कि इजरायल पर एक दिन के लिए भी भरोसा करना नामुमकिन है। यह जवाब ट्रंप के बयान के बाद आया है।
अमेरिका की जी-हुजूरी करने में अपना जमीर तक बेच देने वाले पाकिस्तान ने अब उसकी एक बात तक को मानने से इनकार कर दिया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा है कि पाकिस्तान सहित अन्य मुस्लिम देशों को अब्राहम अकॉर्ड साइन करना होगा। इस पर पाकिस्तान का ऐसा जवाब आया है, जिससे अमेरिका भी चौंक गया होगा। पाकिस्तान ने सीधे-सीधे शब्दों में इससे जुड़ने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान इस समझौते से कभी नहीं जुड़ना चाहेगा। उन्होंने कहा है कि देश की बुनियादी विचारधारा के ही खिलाफ है। इस दौरान उन्होंने इजरायल की ओर इशारा करते हुए यह भी कहा कि जिन देशों पर भरोसा ही नहीं, उनके साथ एक मेज पर नहीं बैठा जा सकता।
उससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक बेहद लंबे पोस्ट में दावा किया था कि ईरान के साथ उनकी शांति वार्ता 'बहुत अच्छे' ढंग से आगे बढ़ रही है। ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ अंतिम समझौता होते ही सऊदी अरब, कतर, तुर्किये, मिस्र, जॉर्डन और पाकिस्तान को एक साथ इजरायल के साथ सामान्य संबंध बनाने वाले अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत करना चाहिए। ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि उन्होंने इस सिलसिले में पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी बात की है।
इजरायल पर भरोसा नहीं- ख्वाजा आसिफ
हालांकि ट्रंप के इस दावे को पाक रक्षा मंत्री ने खारिज कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी चैनल 'समा टीवी' को दिए इंटरव्यू में कहा, "व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता कि हमें किसी ऐसे समझौते में शामिल होना चाहिए जो हमारी बुनियादी विचारधाराओं से मेल ना खाता हो। हमारा रुख इस मुद्दे पर हमेशा से बिल्कुल साफ रहा है कि यह हमें किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है।"
पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने आगे कहा, "आप उन लोगों के साथ टेबल पर कैसे बैठ सकते हैं जिनकी बातों और वादों पर एक दिन के लिए भी भरोसा नहीं किया जा सकता?" ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान कभी भी यहूदी राष्ट्र को मान्यता नहीं दे सकता। उन्होंने कहा, “हम दुनिया के इकलौते ऐसे देश हैं जिसके पासपोर्ट पर साफ तौर पर लिखा होता है कि यह इजरायल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों के लिए मान्य है। हमारे पासपोर्ट पर इजरायल का नाम तक शामिल नहीं है।”
क्या-क्या बोले थे ट्रंप?
डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट में इस समझौते को मिडिल ईस्ट के इतिहास की सबसे ऐतिहासिक घटना बनाने का दावा किया था। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात (UAE), बहरीन, मोरक्को, सूडान और कजाकिस्तान का उदाहरण देते हुए कहा था कि अब्राहम अकॉर्ड से इन देशों को जबरदस्त आर्थिक फायदा हुआ है।
ट्रंप ने इससे ना जुड़ने वाले मुस्लिम देशों को चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था, “अब्राहम अकॉर्ड पहली बार मिडिल ईस्ट में असली मजबूती और शांति लेकर आएगा। पिछले 5,000 सालों में पहली बार। यह एक ऐसा दस्तावेज होगा जिसे दुनिया में कहीं भी अब तक किए गए किसी भी समझौते से अधिक सम्मान मिलेगा। इसकी अहमियत बहुत ज्यादा होगी। सऊदी अरब और कतर को तुरंत हस्ताक्षर कर इसकी शुरुआत करनी चाहिए और बाकी सभी देशों को भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो इससे उनकी गलत मंशा झलकती है।”
क्या है अब्राहम अकॉर्ड?
अब्राहम अकॉर्ड अमेरिकी मध्यस्थता में तैयार किया गया एक ऐतिहासिक समझौता है। इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी। समझौते का मकसद अरब देशों और इजरायल के बीच दुश्मनी को खत्म कर कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्तों को सामान्य करना है। कोरोना काल में हुए इस समझौते से सबसे पहले बहरीन और यूएई जैसे देश जुड़े और इजरायल के साथ औपचारिक संबंधों की शुरुआत की। बाद में मोरक्को और सूडान भी इसमें शामिल हुए। इस समझौते का एक बड़ा मकसद इजरायल और अरब देशों को एक साथ लाकर मिडिल ईस्ट में ईरान के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करना भी था।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें
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