Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पाकिस्तान फिर शर्मसार, ईरान से डील पर अमेरिका ने भिगोकर मारा; क्या बोले जेडी वेंस

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटन
Follow us on Google News
share

ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता में मध्यस्थ बनकर पाकिस्तान खुद को बहुत बड़ी तोप समझ रहा है। लेकिन खुद अमेरिका ही उसे बेइज्जत करने से नहीं चूक रहा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पाकिस्तान का मजाक उड़ा दिया।

पाकिस्तान फिर शर्मसार, ईरान से डील पर अमेरिका ने भिगोकर मारा; क्या बोले जेडी वेंस

ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता में मध्यस्थ बनकर पाकिस्तान खुद को बहुत बड़ी तोप समझ रहा है। लेकिन खुद अमेरिका ही उसे बेइज्जत करने से नहीं चूक रहा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पाकिस्तान का मजाक उड़ा दिया। एक पॉडकास्ट में वेंस ने कहाकि अमेरिका-ईरान समझौते के दस्तावेज आने में इसलिए देरी हुई क्योंकि पाकिस्तान में प्रेस की आजादी नहीं है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरिम शांति वार्ता का ऐलान 15 जून को ही कर दिया था। लेकिन एमओयू के आधिकारिक कागजात दो दिन बाद जारी हुए। इस पर ‘इंट्रेस्टिंग टाइम्स विद रॉस डौथट’ पॉडकास्ट में पारदर्शिता की चिंता को लेकर यह देरी हुई।

किस बात का जिक्र
अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहाकि हम वास्तव में इसे बाहर लाना चाहते थे। मुझे लगता है कि यहां असहमति का एक हिस्सा यह है कि पाकिस्तानी और कतर के सिस्टम में प्रेस की आजादी जैसी चीजें नहीं हैं। अमेरिका के संविधान का पहला संशोधन सरकार को ऐसे कानून बनाने से रोकता है जो मुक्त भाषण, प्रेस की आजादी और धार्मिक उल्लंघन करें। पाकिस्तान में ऐसे संवैधानिक सुरक्षा उपाय मौजूद नहीं हैं। उन्होंने कहाकि इस बात की कोई उम्मीद नहीं है पाकिस्तान में ईरान-अमेरिकी डील के दस्तावेजों को अमेरिकी लोगों के सामने विश्लेषण के लिए रखा जाएगा। लेकिन यह बाहर आएगा। गौरतलब है कि डेमोक्रेट्स की जबर्दस्त आलोचना के बाद समझौते के पूरे मैटर को बुधवार को जारी किया गया।

किस रैंकिंग पर है पाकिस्तान
इन सबके बीच पाकिस्तान पर वेंस की टिप्पणी ने उसे शर्मसार कर दिया है। फिलहाल पाकिस्तान वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में, 153वीं रैंक पर मौजूद है। असल में पाकिस्तान हमेशा पत्रकारों के लिए एक चुनौतीपूर्ण देश के रूप में देखा गया है। वहीं, नवंबर 2025 में पास हुआ 27वां संवैधानिक संशोधन प्रेस की स्वतंत्रता को और बाधित करता है। वजह, यह सुप्रीम कोर्ट से मौलिक अधिकारों की स्वतंत्र समीक्षा करने का अधिकार छीन लेता है।

ये भी पढ़ें:ट्रस्टी पर 40% कमीशन लेने का आरोप; राम मंदिर निर्माण के पूर्व इंजीनियर का दावा
ये भी पढ़ें:हूरों का ख्वाब, धरती पर अय्याशी: पाकिस्तानी आतंकियों की जेब से निकले कंडोम
ये भी पढ़ें:पाक में बैक-टू-बैक हमले, रिमोट कंट्रोल बम से उड़ाए गाड़ियों के परखच्चे; 7 मरे

पहले भी उठाई शर्मिंदगी
बता दें कि अमेरिका-ईरान डील के दौरान पाकिस्तान को पहले भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। पाकिस्तान इसे खुद के लिए एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि बता रहा था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि डील स्विट्जरलैंड में साइन होगी। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान डील साइन करने यहां आए ही नहीं और डिजिटली सिग्नेचर किया। इसके बाद शरीफ ने चुपचाप अपनी पोस्ट से स्विटजरलैंड में साइन करने वाली बात हटा दी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी स्विट्जरलैंड की यात्रा भी रद्द कर दी।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

और पढ़ें
Pakistan Pakistan News America

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।