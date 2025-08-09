ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मार गिराए छह विमान तो बौखलाया पाकिस्तान, खुलेआम बोलने लगा झूठ

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तीन महीने तक ऐसा कोई दावा नहीं किया गया, जबकि पाकिस्तान ने तुरंत बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को विस्तृत तकनीकी जानकारी दी थी।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के पांच फाइटर जेट्स समेत छह विमानों को मार गिराया था। यह जानकारी शनिवार को भारतीय वायुसेना के प्रमुख मार्शल एपी सिंह ने एक कार्यक्रम में दी। इस खुलासे के बाद से पाकिस्तान बौखला गया है। अब वह खुलेआम झूठ बोल रहा है और कह रहा कि भारत ने एक भी पाकिस्तान के विमान नहीं गिराए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, ''भारत की ओर से एक भी पाकिस्तानी विमान को न तो हिट किया गया और न ही नष्ट किया गया।" उन्होंने आगे कहा कि तीन महीने तक ऐसा कोई दावा नहीं किया गया, जबकि पाकिस्तान ने तुरंत बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को विस्तृत तकनीकी जानकारी दी थी।

उन्होंने वायुसेना प्रमुख की टिप्पणी को अविश्वसनीय और गलत समय पर आई हुई बताया और आरोप लगाया कि भारत को हुए नुकसान अनुपातहीन रूप से ज्यादा है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देश अपने विमानों को स्वतंत्र रूप से जांच के लिए खोले और उससे सच्चाई सामने आ जाएगी। भारत को गीदड़भभकी देते हुए ख्वाजा ने कहा कि पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन किया गया तो उसका तेज और निश्चित रूप से जवाब दिया जाएगा।

हालांकि, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के बयान से साफ है कि वह एक बार फिर से भारत को गीदड़भभकी दे रहे हैं, जबकि मई में ही पाकिस्तान भारत से बुरी तरह से मात खाया है। चार दिनों तक चले संघर्ष में भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था। इसके अलावा, वहां के कई एयरबेस को हवाई हमलों से तबाह कर दिया था। पाक को यह चोट इतनी बड़ी लगी है कि रहीमयार खान एयरबेस अब तक चालू नहीं हो सका है। भारत से बुरी तरह से मात खाने के बाद पाकिस्तान ने दुनियाभर में अपना प्रोपेगेंडा चालू शुरू कर दिया था। हालांकि, दुनिया पाकिस्तान के झूठ को अच्छे से समझती है।