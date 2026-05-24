धमाके से दहला पाक का क्वेटा शहर, कम से कम 23 की मौत और दर्जनों घायल; ट्रेन की बोगी के उड़े परखच्चे
पाकिस्तान के क्वेटा शहर में रेलवे ट्रैक के पास बड़ा धमाका हुआ है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक यह एक आत्मघाती हमला था जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान जाने की आशंका है। फिलहाल 23 की मौत की पुष्टि की गई है। कम से कम 30 को अस्पताल में ऐडमिट कराया गया है।
पाकिस्तान के क्वेटा शहर में बड़ा बम धमाका हुआ है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस धमाके में बड़ी संख्या में लोगों की जान जाने की संभावना है। इस हमले में अब तक 23 लोगों की मारे जाने की पुष्टि की गई है। जानकारी के मुताबिक क्वेटा में फ्रंटियर कोर के हेडक्वार्टर के गेट के ही पास रेलवे ट्रैक पर भीषण धमाका हुआ। इसमें ट्रेन की एक बोगी के परखच्चे उड़ गए और आसपास आग लग गई।
एक रिपोर्ट के मुताबिक इस धमाके में कम से कम 23 लोग मारे गए हैं और 30 से ज्यादा घायल हो गए हैं। घायलों को क्वेटा के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ट्रैक के पास खड़े कई वाहनों में भी आग लग गई है। रिपोर्ट के मुताबिक यह धमाका इतना जोरदार था कि ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। इसके बाद धुएं का भयंकर गुबार उठा। हादसा क्वेटा के मन फाटक इलाके में हुआ। यहां एक ट्रेन कैंट से आ रही थी, तभी विस्फोट हो गया। घटना के बाद राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया।
अभी हाल ही में पाकिस्तानी सेना के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने क्वेटा का दौरा किया था। उन्होंने शांत बलूचिस्तान प्रांत में तैनात टुकड़ियों के अधिकारियों और सैनिकों से बातचीत की थी। पाकिस्तानी सेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक, फील्ड मार्शल मुनीर ने अपने दौरे के दौरान क्वेटा स्थित कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में छात्र अधिकारियों और संकाय सदस्यों को भी संबोधित किया।
बयान के अनुसार, मुनीर ने बलूचिस्तान में तैनात टुकड़ियों के अधिकारियों और सैनिकों से बातचीत की और मौजूदा सुरक्षा माहौल के पहलुओं पर प्रकाश डाला। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने हाल के दिनों में खुफिया जानकारी पर आधारित अभियानों में बलूचिस्तान स्थित उग्रवादी समूहों के 35 सदस्यों को मार गिराया और कम से कम तीन वरिष्ठ कमांडर को गिरफ्तार किया है। डॉन अखबार ने बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद के हवाले से बताया कि सुरक्षा बलों ने 13 मई को प्रांतीय राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित पहाड़ी क्षेत्र मंगला जरघून गार में एक अभियान शुरू किया जो चार दिनों तक जारी रहा।
रिंद ने कहा, ''सुरक्षा बलों ने सफल अभियान में कई शिविरों और ठिकानों को नष्ट कर दिया तथा इस दौरान तीन कमांडर को गिरफ्तार किया।'' उन्होंने बताया कि इस अभियान में उग्रवादी समूहों के 35 सदस्य मारे गए। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के अभियान का जवाब देने के लिए ही क्वेटा में आत्मघाती हमला किया गया है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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