सऊदी अरब ने रोक दी पाकिस्तान की बड़ी डील, अफ्रीकी देश को बेचने वाला था 1.5 अरब डॉलर के हथियार

रिपोर्ट के मुताबिक इस डील को सऊदी अरब की मध्यस्थता से ही तैयार किया गया था और यह अंतिम चरण में थी। हालांकि तब फंडिंग की जानकारी सामने नहीं आई थी। अब सऊदी अरब ने पाक को पीछे हटने को कहा है।

दूसरों के फंड और आदेशों पर अपने देश को चलाने वाले पाकिस्तान का एक बड़ा हथियार समझौता सऊदी अरब के इशारे पर रुक गया है। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के दबाव में आकर पाकिस्तान ने सूडान को हथियार और लड़ाकू विमान बेचने की करीब 1.5 अरब डॉलर की डील फिलहाल रोक दी है। दरअसल इसका कनेक्शन सऊदी अरब और UAE के बीच बढ़ती तनातनी से है।

रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि सऊदी ने पाकिस्तान से ना सिर्फ इस समझौते को खत्म करने को कहा, बल्कि इसके लिए सूडान को वित्तीय मदद देने से भी इनकार कर दिया। पाकिस्तान के कुछ सुरक्षा और कूटनीतिक सूत्रों ने इस खबर की पुष्टि की है। रिपोर्ट के मुताबिक यह डील पहले अंतिम चरण में थी और इसे सऊदी अरब की मध्यस्थता से ही तैयार किया गया था। हालांकि जब डील होने की खबर सामने आई थी तब फंडिंग की जानकारी सामने नहीं आई थी।

सऊदी ने बदली रणनीति सूत्रों के अनुसार, बीते मार्च में रियाद में सूडान की सेना और सऊदी अधिकारियों के बीच हुई एक बैठक के बाद सऊदी अरब ने इस डील के लिए फंडिंग रोकी है। इसके अलावा, लीबिया की नेशनल आर्मी के साथ प्रस्तावित 4 अरब डॉलर की एक और डील भी अब खतरे में है, क्योंकि सऊदी अरब अपनी रणनीति पर दोबारा विचार कर रहा है।

एक सुरक्षा सूत्र के मुताबिक, “सऊदी अरब ने साफ संकेत दिया कि पाकिस्तान को यह डील खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि उसने इसकी फंडिंग से हाथ खींच लिया है।” रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ पश्चिमी देशों ने सऊदी अरब को अफ्रीका में चल रहे संघर्षों से दूर रहने की सलाह दी है।