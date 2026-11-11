लाहौर की हवा बिगड़ी तो भारत याद आया, दिवाली को लेकर पाकिस्तानी मंत्री का नया दावा

पाकिस्तान की मंत्री मरियम औरंगजेब का दावा है कि, दिवाली पर हुई आतिशबाजी और भारतीय शहरों में जलाई जा रही पराली का धुआं सीमा पार करके लाहौर पहुंचा, जिससे वहां प्रदूषण तेजी से बढ़ गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए मरियम औरंगजेब ने पोस्ट भी किय है।

पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने अब प्रदूषण को लेकर एक नया राग अलापा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मंत्री मरियम औरगंजेब ने लाहौर में खराब एयर क्वालिटी के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। मंत्री मरियम औरगंजेब, लाहौर के खराब हवा के लिए दिवाली के बाद भारत से आने वाले प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराया है। बता दें कि, पाकिस्तान के लाहौर और दूसरे शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पाया गया है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 600 के पार पहुंच गया, जो बेहद खतरनाक माना जाता है। कई जगहों पर प्रदूषण का स्तर गंभीर स्थिति में पहुंच गया।

पाकिस्तान ने अलापा अलग राग मरियम औरंगजेब का दावा है कि दिवाली पर हुई आतिशबाजी और भारतीय शहरों में जलाई जा रही पराली का धुआं सीमा पार करके लाहौर पहुंचा, जिससे वहां प्रदूषण तेजी से बढ़ गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए मरियम औरंगजेब ने आरोप लगाया कि भारत के अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला, बठिंडा और फिरोजपुर जैसे शहरों से प्रदूषित हवा पूर्वी रास्ते से लाहौर पहुंची। उनके मुताबिक, 8 नवंबर को इसकी वजह से शहर में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया। हालांकि, बाद में मरियम औरंगजेब ने दावा किया कि लाहौर की हवा की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने इसका श्रेय पंजाब सरकार की ओर से चलाए गए प्रदूषण नियंत्रण अभियान, मौसम में सुधार, तेज हवाओं और लगातार की जा रही निगरानी को दिया।

मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ के नेतृत्व में शुरू किए गए कदमों से स्थानीय स्तर पर प्रदूषण फैलाने वाले कारणों पर काबू पाने में मदद मिली है। साथ ही, इन प्रयासों से सीमा पार से आने वाले प्रदूषण का असर भी कम हुआ है। उन्होंने बताया कि हवा की दिशा में बदलाव और मौसम अनुकूल होने से भी हवा की गुणवत्ता में सुधार आया है।