लाहौर के ऊपर जासूसी कर रहा था भारतीय ड्रोन, मार गिराया; पाकिस्तान का दावा

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां ड्रोन की तकनीकी जांच कर रही हैं ताकि इसके निर्माण, संचालन और मकसद के बारे में और जानकारी हासिल की जा सके। इस घटना के बाद लाहौर और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, लाहौरFri, 8 Aug 2025 07:25 PM
पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को लाहौर के मनावां क्षेत्र में एक भारतीय ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, जैसे ही ड्रोन को पाकिस्तानी क्षेत्र में देखा गया वैसे ही इसे मार गिराया। प्रारंभिक जांच में दावा किया गया है कि यह ड्रोन निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था क्योंकि इसमें कोई विस्फोटक सामग्री नहीं पाई गई। ड्रोन को खुफिया एजेंसियों ने अपने कब्जे में ले लिया है और इसकी जांच शुरू कर दी गई है।

पाक मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, ड्रोन को जिस मनावां इलाके में देखा गया था वह लाहौर का एक उपनगरीय क्षेत्र है। खबरों के मुताबिक, ड्रोन ने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। ड्रोन के मलबे को इकट्ठा कर लिया गया है और इसकी तकनीकी जांच की जा रही है ताकि इसके उद्देश्य और उत्पत्ति का पता लगाया जा सके।

पाकिस्तान का दावा

पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि यह ड्रोन संवेदनशील क्षेत्रों की जासूसी के लिए भेजा गया था। हालांकि, इस घटना में किसी तरह के नुकसान या हताहत होने की कोई जानकारी नहीं दी गई है। खुफिया एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि ड्रोन का मकसद क्या था और इसे कहां से और किसके द्वारा संचालित किया जा रहा था।

यह घटना मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य टकराव के कुछ महीनों बाद सामने आई है। 22 अप्रैल को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के पहलगाम की बैसारन घाटी में पाकिस्तानी आतंकियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। भारत ने पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाते हुए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चलाया था।

