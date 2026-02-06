Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़pakistan pok tension shehbaz sharif asim munir provocative speech kashmir
शहबाज और मुनीर ने कश्मीर पर फिर अलापा जिहाद का राग, भारत को दी गीदड़भभकी; लोगों में गुस्सा

शहबाज और मुनीर ने कश्मीर पर फिर अलापा जिहाद का राग, भारत को दी गीदड़भभकी; लोगों में गुस्सा

संक्षेप:

पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर ने PoK में भड़काऊ भाषण देकर क्षेत्रीय शांति को खतरे में डाल दिया है। जानें कैसे इस 'सियासी संदेश' के कारण स्थानीय लोगों में डर और आर्थिक तबाही का माहौल बना हुआ है।

Feb 06, 2026 01:34 pm ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फराबाद
share Share
Follow Us on

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में बढ़ते आंतरिक असंतोष और विरोध प्रदर्शनों के बीच, पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व ने एक बार फिर भारत विरोधी नैरेटिव को हवा देना शुरू कर दिया है। हाल ही में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर के पीओके दौरों और उनके भड़काऊ भाषणों ने दक्षिण एशिया में सैन्य और राजनीतिक घर्षण को और तेज कर दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सेना प्रमुख का 'जिहाद' राग और युद्ध की तैयारी

न्यूज18 ने खुफिया सूत्रों के हवाले से लिखा है कि नियंत्रण रेखा (LoC) के दौरे के दौरान पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने खुले तौर पर 'जिहाद' को बढ़ावा देने वाली बयानबाजी की। मुनीर ने दावा किया कि 'कश्मीर जल्द ही आजाद होगा।'

सैनिकों का उत्साहवर्धन: उन्होंने वहां तैनात अधिकारियों और सैनिकों की 'युद्ध तत्परता' और 'पेशेवर उत्कृष्टता' की प्रशंसा की।

हस्तक्षेप का संकल्प: मुनीर ने कश्मीरी लोगों के 'आत्मनिर्णय के अधिकार' के लिए पाकिस्तान के अटूट राजनीतिक, नैतिक और राजनयिक समर्थन को दोहराया, जिसे विशेषज्ञ सीधे तौर पर उकसावे की कार्रवाई मान रहे हैं।

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ क्या बोले?

सेना के सुर में सुर मिलाते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी एक सभा को संबोधित करते हुए भारत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक, शरीफ ने जोर देकर कहा कि भारत के पास कश्मीरियों को आत्मनिर्णय का अधिकार देने के अलावा 'कोई विकल्प नहीं' है। उन्होंने कहा, 'दक्षिण एशिया में स्थायी शांति तब तक संभव नहीं है जब तक भारत अपने 'आक्रामक, विस्तारवादी मंसूबों और नापाक साजिशों' को नहीं छोड़ देता।'

जमीनी हकीकत: डर और हताशा के साये में स्थानीय लोग

भले ही इस्लामाबाद से यह बयानबाजी ऊंची सुनाई दे रही हो, लेकिन पीओके के भीतर स्थानीय आबादी के विचार इसके बिल्कुल विपरीत हैं। इस आक्रामक बयानबाजी का सीधा और नकारात्मक प्रभाव सीमा पर रहने वाले लोगों के जीवन पर पड़ रहा है।

राजनीतिक पैंतरेबाजी: पीओके के निवासियों का मानना है कि यह सब केवल 'राजनीतिक मैसेजिंग' है। लोगों का कहना है कि नेताओं को उनकी वास्तविक समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है।

आर्थिक नुकसान: नागरिक समाज, व्यापारियों और युवा समूहों ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के तनावपूर्ण माहौल से स्थानीय पर्यटन, शिक्षा और रोजगार के अवसर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं।

सुरक्षा का खतरा: सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को डर है कि इन भड़काऊ बयानों के कारण घुसपैठ और हिंसा बढ़ेगी, जिसका खामियाजा निर्दोष नागरिकों को भुगतना पड़ेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान का नेतृत्व अपनी आंतरिक विफलताओं और पीओके में उठ रहे विद्रोह के स्वर को दबाने के लिए भारत के खिलाफ 'जिहाद' और 'आजादी' के पुराने कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि, यह रणनीति न केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि खराब कर रही है, बल्कि खुद पीओके की जनता को भी विकास की मुख्यधारा से दूर धकेल रही है।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar

डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

और पढ़ें
International News Pakistan Pakistan News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।