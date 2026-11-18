Pakistan News: पाक अधिकृत कश्मीर में जारी प्रदर्शनों में अब नवाज शरीफ की एंट्री हो गई है। पाकिस्तान पीएम शहबाज के साथ वह पीओके के मुजफ्पराबाद दौरे पर पहुंचे हैं। उनके साथ में पाकिस्तानी पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज भी साथ हैं।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस समय ऊहापोह की स्थिति में फंसे हुए हैं। पाकिस्तानी सेना ने POK की जनता के ऊपर जमकर आत्याचार किए हैं। पिछले कुछ महीनों से चले आ रहे प्रदर्शन में पाकिस्तानी सेना की गोलियों से कई प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। ऐसे में अब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीएमएल-एन चीफ नवाज शरीफ की इस मामले पर एंट्री हुई है। शहबाज शरीफ, उनके भाई नवाज शरीफ और भतीजी मरियम नवाज पीओके के मुज्जफराबाद पहुंचे हैं। इन तीनों का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब स्थानीय प्रशासन बढ़ते आंदोलन की वजह से दबाव में है।

पाकिस्तान की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शरीफ परिवार के इन तीन बड़े नामों ने मुजफ्फराबाद पहुंच कर स्थानीय नेताओं से बात की। इस बातचीत के दौरान मुख्य रूप से प्रदर्शनकारियों की मांगों पर चर्चा हुई। इसके अलावा हालात सामान्य बनाने पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा PoK के लोगों के विकास और कल्याण पर भी काफी चर्चा हुई, जिससे संकेत मिलता है कि सरकार विरोध-प्रदर्शनों के पीछे मौजूद व्यापक चिंताओं को दूर करने की कोशिश कर रही है।

रावलकोट में जारी है आंदोलन पाकिस्तान की शरीफ सरकार इस समय पीओके में उठते आंदोलन से सकते में हैं। पिछले काफी समय से यह आंदोलन जारी है। जम्मू-कश्मीर जॉइंट आवामी ऐक्शन कमिटी के नेतृत्व में चल रहा यह आंदोलन क्षेत्र की राजनीति और आर्थिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। शुरुआत में पाकिस्तान और पीओके प्रशासन ने इन प्रदर्शनों को सख्ती के जरिए दबाने की कोशिश की। लेकिन हालात और बिगड़ गए।

दूसरी तरफ रावलकोट भी एक बड़ा तनाव का केंद्र बन गया है। लगातार चलते आंदोलन के बीच प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़पों ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने जान गंवाई है।

नवाज शरीफ और मरियम के आने का क्या मतलब