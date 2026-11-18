शहबाज से नहीं संभल रही 'POK की आग'? बड़े शरीफ और भतीजी मरियम की हुई एंट्री
Pakistan News: पाक अधिकृत कश्मीर में जारी प्रदर्शनों में अब नवाज शरीफ की एंट्री हो गई है। पाकिस्तान पीएम शहबाज के साथ वह पीओके के मुजफ्पराबाद दौरे पर पहुंचे हैं। उनके साथ में पाकिस्तानी पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज भी साथ हैं।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस समय ऊहापोह की स्थिति में फंसे हुए हैं। पाकिस्तानी सेना ने POK की जनता के ऊपर जमकर आत्याचार किए हैं। पिछले कुछ महीनों से चले आ रहे प्रदर्शन में पाकिस्तानी सेना की गोलियों से कई प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। ऐसे में अब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीएमएल-एन चीफ नवाज शरीफ की इस मामले पर एंट्री हुई है। शहबाज शरीफ, उनके भाई नवाज शरीफ और भतीजी मरियम नवाज पीओके के मुज्जफराबाद पहुंचे हैं। इन तीनों का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब स्थानीय प्रशासन बढ़ते आंदोलन की वजह से दबाव में है।
पाकिस्तान की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शरीफ परिवार के इन तीन बड़े नामों ने मुजफ्फराबाद पहुंच कर स्थानीय नेताओं से बात की। इस बातचीत के दौरान मुख्य रूप से प्रदर्शनकारियों की मांगों पर चर्चा हुई। इसके अलावा हालात सामान्य बनाने पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा PoK के लोगों के विकास और कल्याण पर भी काफी चर्चा हुई, जिससे संकेत मिलता है कि सरकार विरोध-प्रदर्शनों के पीछे मौजूद व्यापक चिंताओं को दूर करने की कोशिश कर रही है।
रावलकोट में जारी है आंदोलन
पाकिस्तान की शरीफ सरकार इस समय पीओके में उठते आंदोलन से सकते में हैं। पिछले काफी समय से यह आंदोलन जारी है। जम्मू-कश्मीर जॉइंट आवामी ऐक्शन कमिटी के नेतृत्व में चल रहा यह आंदोलन क्षेत्र की राजनीति और आर्थिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। शुरुआत में पाकिस्तान और पीओके प्रशासन ने इन प्रदर्शनों को सख्ती के जरिए दबाने की कोशिश की। लेकिन हालात और बिगड़ गए।
दूसरी तरफ रावलकोट भी एक बड़ा तनाव का केंद्र बन गया है। लगातार चलते आंदोलन के बीच प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़पों ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने जान गंवाई है।
नवाज शरीफ और मरियम के आने का क्या मतलब
पाकिस्तान में नवाज शरीफ को एक गठबंधन सरकार और राजनीति का अहम चेहरा माना जाता है। वह पिछले तीन दशक से राजनीति में सक्रिय थे। इमरान खान के पद से जाने के बाद उनके प्रधानमंत्री बनने की संभावना सबसे ज्यादा थी। लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि सत्ता के खेल ने नवाज शरीफ की पश्चिमी देशों की टिकट कटा दी। शहबाज शरीफ पाकिस्तानी पंजाब के मुख्यमंत्री से सीधी प्रमोट होकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। वहीं दूसरी ओर मरियम नवाज को पंजाब के सीएम का पद मिल गया। भले ही सेना के दबाव में नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री का पद न मिला हो। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान की घरेलू राजनीति में वह एक दमखम रखते हैं। पार्टी के प्रमुख की हैसियत से इस वक्त वह पीओके में मौजूद हैं। लगातार बढ़ते प्रदर्शनों के बीच वह बातचीत पर जोर दे रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, पाकिस्तान और पीओके का स्थानीय प्रशासन अब बातचीत के जरिए इस गतिरोध को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। बातचीत की इस संभावना को प्रदर्शनकारियों की मांगों को पूरा करने और चल रहे धरने को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें