Pakistan PM Sharif to meet US President Trump with select Muslim leaders on UNGA sidelines इस्लामोफोबिया पर बात, मुस्लिम नेता भी होंगे साथ; ट्रंप से मिलने पहुंच रहे हैं पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Pakistan PM Sharif to meet US President Trump with select Muslim leaders on UNGA sidelines

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र से इतर कुछ मुस्लिम नेताओं के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने रविवार को यह घोषणा की।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, इस्लामाबादSun, 21 Sep 2025 09:13 PM
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र से इतर कुछ मुस्लिम नेताओं के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने रविवार को यह घोषणा की। कार्यालय ने एक बयान में बताया कि शरीफ न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें वार्षिक सत्र में हिस्सा लेने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल के साथ 22 से 26 सितंबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। बयान में कहा गया है कि शरीफ के प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री इशाक डार, अन्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ चुनिंदा इस्लामी नेताओं की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। बयान के मुताबिक, महासभा में अपने संबोधन में शरीफ अंतरराष्ट्रीय समुदाय से लंबे अरसे से लंबित मुद्दों को सुलझाने का आग्रह करेंगे। इसमें कहा गया है कि शरीफ अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खास तौर पर गाजा पट्टी में गंभीर संकट की ओर आकर्षित करेंगे तथा फिलिस्तीनियों की पीड़ा समाप्त करने के लिए निर्णायक कार्रवाई का आह्वान करेंगे।

बयान के अनुसार, शरीफ क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, ‘इस्लामोफोबिया’ और सतत विकास सहित अंतरराष्ट्रीय चिंता के अन्य मुद्दों पर पाकिस्तान के दृष्टिकोण पर भी प्रकाश डालेंगे। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जिनमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की महत्वपूर्ण बैठकें, वैश्विक विकास पहल (जीडीआई) की उच्च स्तरीय बैठक और जलवायु कार्रवाई पर एक विशेष उच्च स्तरीय कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

बयान में बताया गया है कि शरीफ आपसी हितों के मुद्दों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए कई विश्व नेताओं और संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र चार्टर को कायम रखने, संघर्ष को रोकने, शांति को बढ़ावा देने और सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में पाकिस्तान की मौजूदा भूमिका में वैश्विक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के साथ काम करने के इस्लामाबाद के संकल्प को भी रेखांकित करेंगे।

इसके मुताबिक विश्व नेताओं की इस सबसे बड़ी वार्षिक सभा में प्रधानमंत्री की भागीदारी बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र के प्रति पाकिस्तान की मजबूत प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगी तथा शांति एवं विकास के साझा उद्देश्यों के प्रति देश के दीर्घकालिक योगदान को उजागर करेगी।

Pakistan Pakistan News Shehbaz Sharif अन्य..

