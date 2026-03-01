Hindustan Hindi News
पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने खामेनेई की निधन पर जताया दुख, बोले-सदियों पुरानी परंपरा…

Mar 01, 2026 07:31 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की निधन पर दुख व्यक्ति किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को ऐसे नहीं मारा जाना चाहिए, यह सदियों पुरानी परंपरा है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी और इजरायली हमलों में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर के निधन पर दुख व्यक्त किया है। इतना ही नहीं पाकिस्तान ने अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए जा रहे हमलों की निंदा करते हुए कहा यह एक पुरानी परंपरा है कि किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान की जनता के दुख और शोक की इस घड़ी में पाकिस्तान की जनता उनके साथ खड़ी हुई है। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह सैयद अली खामेनेई की शहादत पर पाकिस्तान की तरफ से हम हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं।

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, "पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय कानून के मानकों के उल्लंघन पर भी चिंता व्यक्त करता है। यह एक पुरानी परंपरा रही है कि किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष या सरकार प्रमुख को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए।” इससे पहले, उन्होंने आने वाले दिनों में रूस की अपनी यात्रा रद्द कर दी, जिसका कारण “क्षेत्रीय और आंतरिक स्थिति” बताया गया। रूसी मीडिया के अनुसार, शरीफ 3 से 5 मार्च के बीच रूस जाने वाले थे।

गौरतलब है कि इसके पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने मिडिल-ईस्ट के देशों पर ईरान द्वारा किए गए हमले की निंदा की थी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में सुरक्षा समझौता है। ऐसे में जब रियाद पर ईरानी मिसाइलों का हमला शुरू हुआ तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने क्राउन प्रिंस से भी बात की और अपनी चिंता जाहिर की।

आपको बता दें, ईरान में खामेनेई की मौत के बाद पूरे पाकिस्तान में विरोध के स्वर उठ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कराची, लाहौर के यूएस काउंस्लेट पर हमला बोल दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षाबलों ने हमला बोल दिया, जिसमें लगभग 10 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान में कई जगह पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी चल रहे हैं।

इससे पहले, इजरायल की तरफ से किए गए हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत ने मिडल-ईस्ट के हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया है। ईरान की तरफ से लगातार अमेरिकी ठिकानों पर हमला बोला जा रहा है। कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन जैसे देशों पर लगातार ईरानी हमले हो रहे हैं। इजरायल पर मुख्य रूप से सबसे ज्यादा मिसाइलों के साथ लगातार हमला किया जा रहा है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि सुप्रीम लीडर की मौत की अमेरिका को बड़ी कीमत चुकानी होगी। इसके जवाब में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान हमला करता है, तो उसके ऊपर ऐसी ताकत से हमला होगा, जो किसी ने नहीं देखी होगी।

