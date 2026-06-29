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पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कर दी ‘सर्जिकल स्ट्राइक’, रातभर बरसाए बम; दर्जनों की मौत

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसके सुरक्षाबलों ने अफगान सीमा पर 29 लड़ाकों को मार गिराया है। पाकिस्तान ने सीमा पर हवाई और जमीनी हमले किए हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर तनाव एक बार फिर बढ़ सकता है।

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कर दी ‘सर्जिकल स्ट्राइक’, रातभर बरसाए बम; दर्जनों की मौत

पाकिस्तान के कराची में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के उग्रवादी गुट जमात-उल-अहरार ने ले ली है। 27 की रात को गुल्स्तान-ए-जौहर के सुरक्षाबलों ने दावा किया कि उन्होंने कराची सिंध रेंजर्स के परिसर में आतंकी हमले को नाकाम कर दिया। इस आतंकी हमले में पाकिस्तान के 4 जवान मारे गए थे। अब पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने अफगानिस्तान की सीमा पर हमले शुरू कर दिए हैं। अल-जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा पर कम से कम 29 लड़ाकों को मार दिया है। पाकिस्तान ने रातभर अफगान सीमा पर बम बरसाए। ऐसे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ने की स्थितियां बन गई हैं।

अफगान नागरिकों की धर-पकड़ करेगा पाकिस्तान

पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि देशभऱ में होने वाले हमलों को देखते हुए यह ऑपरेशन शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि पाक्तिया, पाकतिका और कुनार में तीन ठिकानों को निशाना बनाया गया है। वहीं अफगानिस्तान की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बता दें कि बीते कुछ सालों में पाकिस्तान के पुलिसबलों पर भी कई हमले हुए हैं। इसके लिए पाकिस्तान तालिबान को जिम्मेदार बताया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान की सरकार ने सभी अफगान नागरिकों को 10 दिन के अंदर पाकिस्तान छोड़ने का आदेश दे दिया है। इसके बाद सरकार धर-पकड़ शुरू करेगी।

कराची में हुए हमले के बाद पाकिस्तानी सुरक्षाबलों के ऑपरेशन में तीन हमलावर मारे गए थे। वहीं एक को जिंदा पकड़ा गया था जो कि आफगान नागरिक निकला। तरार ने कहा कि अफगानिस्तान की सीमा पर उन ठिकानों को निशाना बनाया गया है जहां पाकिस्तान तालिबान के लड़ाके छिपे थे। पाकिस्तान का कहना है कि 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान में हमले बढ़े हैं।

अफगानिसस्तान के साथ बढ़ सकता है तनाव

जाहिर सी बात है कि अफगान सीमा के अंदर पाकिस्तान के हमलों को देखकर तालिबान चुप नहीं रहेगा। ऐसे में पाकिस्तान-अफगानिस्तान की सीमा पर तनाव एक बार फिर बढ़ सकता है। फरवरी से सीमा पर सैकड़ों जवान मारे गए हैं। पाकिस्तान ने जब भी अफगान सीमा के अंदर हमले किए हैं तब तलिबान ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लंबी बातचीत के बाद सीजफायर हो पाया था। अप्रैल में चीन ने भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वार्ता की मध्यस्थता की थी।

बीते एक साल में पाकिस्तान ने सीमा पर कई बार स्ट्राइक की ती। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार आतंकियों को पनाह देती है और पाकिस्तान पर हमला करने में मदद करती है। काबुल पाकिस्तान के इन आरोपों को शिरे से खारिज करता रहा है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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