PoK के बाद जल उठेगा पूरा पाकिस्तान? खड़े हो गए ट्रक और बस; पेट्रोल-डीजल पर त्राहि-त्राहि
पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। कई संगठनों ने मिलकर 12 अगस्त को चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा जमात-ए-इस्लामी ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
पेट्रोल-डीजल की कीमतों के चलते पाकिस्तान में त्राहि-त्राहि मच गईहै। शुक्रवार से शुरू हुआ रैलियों-विरोध प्रदर्शन का दौर शनिवार को ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल में बदल गया, जो रविवार को भी जारी रहा। जमात-ए-इस्लामी ने घोषणा की कि वह 16 अगस्त को चारों प्रांतीय राजधानियों में प्रदर्शन करेगी।
पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 335 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है। तेल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ दो दिन में पूरे देश में 500 से ज्यादा रैलियां, विरोध-प्रदर्शन, चक्का जाम हो चुके हैं। ट्रांसपोर्टर और तेल टैंकरों की देशभर में हड़ताल के ऐलान से लाखों माल ढोने वाले वाहनों के पहिये थम गए हैं। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने ऐलान किया है कि 12 अगस्त की सुबह से पाकिस्तान में ट्रकों, बसों और अंतर-राज्यीय परिवहन पूरी तरह से रोक दिए जाएंगे। पेट्रोल की कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी से पाक के लोगों में सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा है।
रोकी जाएंगी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, 70-80 रुपये लेवी
ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने संयुक्त रूप से ऐलान किया है कि 12 अगस्त, 2026 की सुबह से पाकिस्तान में ट्रकों, बसों और अंतर-राज्यीय परिवहन पूरी तरह से रोक दिए जाएंगे। ट्रांसपोर्टर्स सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के बजट में पेट्रोल और डीजल पर लगाई गई 70-80 रुपये प्रति लीटर की रिकॉर्ड पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ है। उनका कहना है कि इस भारी टैक्स और टोल प्लाजा शुल्कों के कारण उनके लिए कारोबार करना अब मुश्किल हो गया है।
520 रुपये पहुंच गई थी डीजल की कीमत
तेल के दाम लोगों की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं, इससे महंगाई आसमान छू रही है। जमात ने घोषणा की कि वह अगले रविवार को देश की चारों प्रांतीय राजधानियों में प्रदर्शन करेगी। अप्रैल में पेट्रोल की कीमत रिकॉर्ड 459 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई थी, डीजल 520.35 चला गया था। डीजल की कीमत बढ़ना पाक के लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि देश के बड़े हिस्से का सड़क परिवहन डीजल पर निर्भर है।
हड़ताल से पाकिस्तान में थमे चार लाख मालवाहक वाहनों के पहिए
शनिवार से ही ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। रविवार को भी हड़ताल जारी रही। चार लाख मालवाहक वाहनों के पहिए थम गए। सोमवार को ट्रांसपोर्ट यूनियन सरकार से वार्ता के बाद फैसला करेगी कि हड़ताल को आगे जारी रखा जाए या नहीं।
माल ट्रांसपोर्टर और तेल टैंकरों की देशभर में हड़ताल के बाद पाक में हालात और बिगड़ने के आसार हैं। ऑपरेटरों ने कहा कि जब तक समूह नेतृत्व सोमवार को सरकार से बातचीत नहीं कर लेता, तब तक वे विरोध जारी रखेंगे। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस के चेयरमैन निसार हुसैन जाफरी ने कहा कि ट्रांसपोर्टर कई मुद्दों को लेकर देश भर में हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें सरकार द्वारा हाल ही में लागू किया गया रोजाना ईंधन के दामों का सिस्टम भी शामिल है। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने संयुक्त रूप से ऐलान किया है कि 12 अगस्त, 2026 की सुबह से पाकिस्तान में ट्रकों, बसों और अंतर-राज्यीय परिवहन पूरी तरह से रोक दिए जाएंगे।
पहले भी बढ़ती रहीं हैं कीमतें
अप्रैल में पेट्रोल की कीमत रिकॉर्ड 459 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई थी, जबकि डीजल 520.35 रुपये प्रति लीटर तक चला गया था। डीजल की कीमत बढ़ना पाकिस्तान के लिए खास तौर पर बड़ी समस्या बनी हुई है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।