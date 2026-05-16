पाकिस्तान ने घटा दिए पेट्रोल और डीजल के दाम, जानिए क्या है भारत के पड़ोसी देशों में भाव?
Petrol Diesel Price Today: पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल 5 रुपये सस्ता हो गया है, लेकिन क्या यह भारत से सस्ता है? जानिए पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका समेत सभी पड़ोसी देशों में पेट्रोल-डीजल की ताजा कीमतें और दोनों देशों के दामों की तुलना।
जहां एक तरफ भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार ने आम जनता को थोड़ी राहत देते हुए पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल (HSD) की कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। ताजा जानकारी के अनुसार, नई दरें 16 मई 2026 से लागू हो गई हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हो रहे उतार-चढ़ाव के आधार पर यह फैसला लिया गया है।
पाकिस्तान में अब क्या हैं पेट्रोल-डीजल के दाम?
5 रुपये की इस कटौती के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की नई कीमत 409.78 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 409.58 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर हो गई है।
अगर इसे भारतीय मुद्रा में बदल कर देखें, तो पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमत लगभग 140 से 141 भारतीय रुपये प्रति लीटर बैठती है। यानी इस कटौती के बावजूद, पाकिस्तान में ईंधन भारत के मुकाबले काफी महंगा है।
आपको बता दें कि इससे पहले वाली साप्ताहिक समीक्षा में पाकिस्तान सरकार ने उपभोक्ताओं को बड़ा झटका देते हुए पेट्रोल की कीमतों में 14.92 रुपये और डीजल में 15 रुपये प्रति लीटर का भारी इजाफा किया था।
पाकिस्तान में हर हफ्ते क्यों हो रही है कीमतों की समीक्षा?
28 फरवरी को ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल के शुरू हुए संघर्ष के बाद से ही शहबाज शरीफ सरकार हर हफ्ते पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों की समीक्षा कर रही है। इस अंतरराष्ट्रीय तनाव की वजह से 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' को बंद करना पड़ा था, जिससे पूरी दुनिया में ईंधन का संकट पैदा हो गया। शांति के समय दुनिया की लगभग 20% तेल और गैस की सप्लाई इसी अहम समुद्री रास्ते से होती है।
भारत और अन्य पड़ोसी देशों का क्या है हाल?
भारत में भी हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली बदलाव हुए हैं। 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इस समय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल लगभग 97.77 रुपये और डीजल 90.67 रुपये प्रति लीटर है, जबकि मुंबई में पेट्रोल 106 रुपये के पार है। भारत की तुलना में हमारे पड़ोसियों की स्थिति कुछ इस प्रकार है:
नेपाल: भारत के मुकाबले नेपाल में पेट्रोल-डीजल ज्यादा महंगा है। भारतीय करेंसी के हिसाब से नेपाल में पेट्रोल की कीमत करीब 134 रुपये प्रति लीटर और डीजल लगभग 139 रुपये प्रति लीटर बैठती है।
बांग्लादेश: बांग्लादेश में स्थिति थोड़ी मिली-जुली है। भारतीय रुपये के अनुसार वहां पेट्रोल की कीमत लगभग 109 रुपये प्रति लीटर है (जो भारत से थोड़ा महंगा है), लेकिन डीजल करीब 90 रुपये प्रति लीटर है, जो भारत (खासकर दिल्ली) के भाव के लगभग बराबर ही है।
श्रीलंका: लंबे समय से आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका में भी ईंधन के दाम काफी ऊंचे बने हुए हैं। वहां डीजल भारतीय रुपये के हिसाब से लगभग 137 रुपये प्रति लीटर के आसपास बिक रहा है।
भूटान: भूटान उन चुनिंदा पड़ोसी देशों में से है जहां पेट्रोल-डीजल के दाम काफी हद तक भारत के ही समान हैं। वहां पेट्रोल करीब 102 रुपये और डीजल 98 रुपये (भारतीय मुद्रा में) के आसपास है।
कीमतों में लगातार बदलाव क्यों हो रहा है?
आजकल ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों पर काफी दबाव है। मध्य-पूर्व (के तनाव और महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में अस्थिरता के कारण दुनिया भर में तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसी वजह से भारत, पाकिस्तान, नेपाल और अन्य एशियाई देशों को अपनी-अपनी अर्थव्यवस्था, आयात कर और घरेलू सब्सिडी के हिसाब से इन कीमतों में लगातार बदलाव करना पड़ रहा है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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