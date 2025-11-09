पाकिस्तान में मुनीर को 'असीम' पावर देने वाले संवैधानिक संशोधन पर बवाल, विपक्ष ने खोला मोर्चा

Hindustan Hindi News
संक्षेप: Pakistan News Today: पाकिस्तान में 27वें संवैधानिक संशोधन को लेकर हंगामा मच गया है। विपक्षी दलों ने इसके विरोध में पूरे देश में प्रदर्शनों का ऐलान कर दिया है। विपक्ष का दावा है कि यह संशोधन संविधान की बुनियाद को कमजोर कर देगा।

Sun, 9 Nov 2025 02:38 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
पाकिस्तान में 27वें संवैधानिक संशोधन को लेकर हंगामा मच गया है। विपक्षी दलों ने इसके विरोध में पूरे देश में प्रदर्शनों का ऐलान कर दिया है। विपक्ष का दावा है कि यह संशोधन संविधान की बुनियाद को कमजोर कर देगा। बता दें कि पाकिस्तानी सरकार ने सीनेट में 27वां संविधान संशोधन बिल पेश किया है, जिसमें सैन्य कमान व्यवस्था और संवैधानिक ढांचे में बड़े बदलाव सुझाए गए हैं। डॉन अखबार के मुताबिक, शनिवार को पेश इस विस्तृत बिल में जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी (सीजेएससी) के चेयरमैन पद को खत्म करने और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (सीडीएफ) नामक नया पद बनाने का प्रस्ताव है। इससे सेना प्रमुख को पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर बना दिया जाएगा। माना जा रहा है कि इस संशोधन के जरिये पाकिस्तान सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ताकत और बढ़ जाएगी।

रक्षा बलों का प्रमुख बन जाएंगे आर्मी चीफ

डॉन की खबर के अनुसार, नई व्यवस्था में पाकिस्तान के आर्मी चीफ रक्षा बलों के प्रमुख के तौर पर भी काम करेंगे, जिससे उन्हें ( सेना, नौसेना और वायुसेना) तीनों सेवाओं का संवैधानिक प्रमुख बना दिया जाएगा। बिल में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करेंगे, जबकि आर्मी चीफ रक्षा बलों का प्रमुख बने रहेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, संशोधन की मुख्य बात राष्ट्रीय सामरिक कमान के कमांडर पद का निर्माण है, जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर और सामरिक संपत्तियों की निगरानी करेगा। यह पद किसी सेना अधिकारी को दिया जाएगा, जिसकी सिफारिश रक्षा प्रमुख करेगा और प्रधानमंत्री नियुक्ति करेंगे। प्रस्तावित बदलाव पांच सितारा रैंकों ( जैसे फील्ड मार्शल, एयर मार्शल या फ्लीट एडमिरल) वाले अधिकारियों को आजीवन संवैधानिक सुरक्षा भी देते हैं, ताकि वे अपना पद, विशेषाधिकार और वर्दी हमेशा रख सकें।

क्या बोले कानून मंत्री?

बिल पेश करते हुए पाकिस्तान के कानून एवं न्याय मंत्री आजम नजीर तरार ने कहा कि इसका मकसद कमान संरचना को आधुनिक बनाना और सशस्त्र बलों में हालिया बदलावों को कानूनी रूप देना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल की मानद उपाधि दी गई है, जिसे इस संशोधन से संविधान में औपचारिक मान्यता मिलेगी। मंत्री ने जोड़ा कि यह उपाधि आजीवन है और जरूरत पड़ने पर संसद (न कि प्रधानमंत्री) इसे रद्द कर सकती है।

तरार ने पुष्टि की कि सीजेएससी का कार्यालय 27 नवंबर को बंद हो जाएगा, जब मौजूदा जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कार्यकाल खत्म होगा। डॉन के अनुसार, उसके बाद इस पद पर कोई नई नियुक्ति नहीं होगी, क्योंकि रक्षा प्रमुख इसका जिम्मा संभालेंगे। उन्होंने कहा कि कमांड ड्यूटी खत्म होने पर, संघीय सरकार राज्य हित में पांच सितारा रैंक अधिकारियों की भविष्य की जिम्मेदारियां तय करेगी।

विरोध में विपक्ष

इधर, बिल पेश होते ही इस्लामाबाद में राजनीतिक विवाद भड़क गया। सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगी, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन), ने इसे तकनीकी सुधार बताया, जो कमान व्यवस्था को सुधारने और मौजूदा प्रक्रियाओं को औपचारिक बनाने का काम करेगा। लेकिन विपक्षी दल और सिविल सोसाइटी ने चिंता जताई कि यह सैन्य प्रतिष्ठान की ताकत बढ़ाएगा और रक्षा मामलों पर सिविल कंट्रोल को कमजोर करेगा।

डॉन के अनुसार, इस कदम की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मई में भारत-पाकिस्तान टकराव के बाद मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया था। सीनेट में पेश होने के बाद बिल को नेशनल असेंबली और सीनेट की कानून समितियों के पास संयुक्त समीक्षा के लिए भेज दिया गया। सत्र के दौरान, जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (जेयूआई-एफ) के दो सदस्यों ( आलिया कमरान और सीनेटर कमरान मुर्तजा) ने बहिष्कार किया। उनका कहना था कि ड्राफ्ट में वे प्रावधान हैं, जो पहले 26वें संशोधन बिल में खारिज हो चुके थे।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
