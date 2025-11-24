सिंध से कराची तक... 27वें संशोधन के विरोध में TTAP का बड़ा ऐलान; पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है?

Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Pakistan Opposition alliance TTAP announces three day mobilization campaign against 27th Amendment
संक्षेप:

Mon, 24 Nov 2025 03:16 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, कराची
पाकिस्तान का विपक्षी गठबंधन तहरीक-ए-तहफ्फुज आइन-ए-पाकिस्तान (TTAP) ने 27वें संवैधानिक संशोधन के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज करने के लिए दिसंबर के पहले हफ्ते में तीन दिवसीय बड़े पैमाने पर जन आंदोलन का ऐलान किया है। यह जन आंदोलन सिंध प्रांत के जिला घोटकी के कस्बा कमो शहीद से शुरू होकर कराची में समाप्त होगा। TTAP के काइदीन ने इसे संविधान पर हमला करार देते हुए आम लोगों से से भरपूर साथ देने की अपील की है। यह फैसला गठबंधन के सिंध चैप्टर की अहम मीटिंग में लिया गया, जिसकी सदारत सैयद जैन शाह ने की। मीटिंग में PTI, मजलिस वहदत-ए-मुस्लिमीन, सिंध यूनाइटेड पार्टी, पासबान-ए-कानून-ए-मुस्तफा पार्टी (PKMAP) समेत अन्य दलों के सीनियर नेता मौजूद थे।

डॉन अखबार के मुताबिक, मीटिंग के बाद जारी बयान में कहा गया कि TTAP ने तीन दिन की रैली का प्लान फाइनल कर दिया है, जो कराची पहुंचने से पहले कई शहरों से गुजरेगी। बयान में यह भी कहा गया कि शर्का ने 21 नवंबर को काला दिवस मनाने पर सिंध के लोगों की तारीफ की और 27वें संशोधन के खिलाफ पूरे देश में वकीलों की जारी विरोध-प्रदर्शन की सराहना की।

मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए जैन शाह ने कहा कि गठबंधन का यह आंदोलन कराची पहुंचने से पहले बड़े शहरों से गुजरेगा। उन्होंने कहा कि आम अवाम बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई से बदतर हाल में है। 27वें संशोधन ने संविधान की सर्वोच्चता और कानून की हुकूमत को कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा कि सियासी सभाओं पर पाबंदी लगाने की हुकूमत की कोशिशों को जनता ने नकार दिया है।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, जैन शाह ने सिंध में धारा 144 लगाने की सख्त आवाज में विरोध करते हुए कहा कि हैदराबाद में TTAP की सार्वजनिक रैली की घोषणा के बाद अचानक पूरे सूबे में धारा 144 लगा देना इस बात की ओर इशारा करता है कि PPP ने सिंध में अपना लोकप्रिय आधार खो दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का आंदोलन अब अहम मोड़ पर पहुंच चुका है और अब जनमत को दबाने या झूठे जनादेश के जरिए हुकूमतें थोपने की कोशिशें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।

इसी तरह PTI के हलीम आदिल शेख ने भी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि 27वें संशोधन ने अदालत से उसकी आजादी छीन ली है और अब सिर्फ जन आंदोलन ही उस व्यवस्था का मुकाबला कर सकती है जिसे चोरी के जनादेश से कायम किया गया है। उन्होंने साफ कहा कि ये तमाम हथकंडे किसी सूरत कबूल नहीं किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दिसंबर के अभियान में कई शहरों में बड़ी बड़ी जनसभा करने का प्रोग्राम है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
Pakistan News International News

