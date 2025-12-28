Hindustan Hindi News
गाजा जाएंगे, शांति के लिए... लेकिन; ट्रंप प्लान पर पाकिस्तान का जवाब, अमेरिका उखड़ जाएगा

संक्षेप:

19 दिसंबर को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पुष्टि की थी कि पाकिस्तान ने ट्रंप की 20-सूत्रीय शांति योजना के ढांचे के तहत गाजा में प्रस्तावित ISF के लिए सैनिक भेजने की पेशकश की है। इस पर रुबियो ने कहा कि हम पाकिस्तान के इस प्रस्ताव या कम से कम इस पर विचार करने के लिए बहुत आभारी हैं।

Dec 28, 2025 03:34 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, इस्लामाबाद
गाजा में शांति स्थापित करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20-सूत्रीय शांति योजना प्रस्तुत की है, जिसके तहत गाजा को पुनर्वासित किया जा सके और वहां स्थाई शांति लाई जा सके। इस योजना के एक प्रमुख हिस्से के रूप में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (ISF) में सैनिक भेजने की पेशकश पर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान इस बल में भाग लेने को तैयार है, लेकिन केवल तभी जब इसके जनादेश में हमास के निरस्त्रीकरण (Disarmament) को शामिल न किया जाए।

निरस्त्रीकरण संवेदनशील मामला

एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, पत्रकारों से बात करते हुए इशाक डार ने इस प्रस्ताव को 'अत्यंत संवेदनशील' मामला बताया। उन्होंने दोहराया कि इस्लामाबाद केवल शांति स्थापना (Peacekeeping) की भूमिका का समर्थन करता है, न कि शांति थोपने (Peace Enforcement) की। उन्होंने कहा कि मैंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर जनादेश में शांति स्थापना या हमास को निरस्त्र करने का प्रावधान नहीं है, तो पाकिस्तान खुशी से इसका हिस्सा बनेगा। यह फिलिस्तीनी प्राधिकरण या जो भी सरकार सत्ता में हो, उसकी जिम्मेदारी है। हमारी भूमिका केवल शांति बनाए रखने में उनका समर्थन करने तक सीमित रहेगी।

अमेरिकी विदेश मंत्री ने क्या कहा था

इससे पहले 19 दिसंबर को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पुष्टि की थी कि पाकिस्तान ने ट्रंप की 20-सूत्रीय शांति योजना के ढांचे के तहत गाजा में प्रस्तावित ISF के लिए सैनिक भेजने की पेशकश की है। पाकिस्तान की औपचारिक सहमति के बारे में पूछे जाने पर रुबियो ने कहा कि हम पाकिस्तान के इस प्रस्ताव या कम से कम इस पर विचार करने के लिए बहुत आभारी हैं। मुझे लगता है कि किसी से भी पक्की सहमति मांगने से पहले हमें उनसे कुछ और सवालों के जवाब चाहिए।

इस दौरान रुबियो ने यह भी विश्वास जताया कि कई देश शांति स्थापना के प्रयासों के लिए इस स्थिरीकरण बल में योगदान देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस संघर्ष में शामिल सभी पक्षों को स्वीकार्य कई राष्ट्र-राज्य आगे बढ़कर इस स्थिरीकरण बल का हिस्सा बनने को तैयार हैं।

