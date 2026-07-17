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BLA के हमले में 45 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत; देश में इमरजेंसी जैसे हालात, हाईवे भी बंद

By Niteesh Kumar
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हमले के बाद बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के कई प्रमुख अस्पतालों में मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दी गई। सिविल हॉस्पिटल क्वेटा, घौस बख्श रायसानी मेमोरियल हॉस्पिटल और आसपास के अन्य चिकित्सा केंद्रों को अलर्ट पर रखा गया।

BLA के हमले में 45 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत; देश में इमरजेंसी जैसे हालात, हाईवे भी बंद

पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में सेना के काफिले पर हमले के बाद पूरे सुरक्षा तंत्र को हाई अलर्ट पर रखा गया है। गुरुवार को मस्तुंग जिले में बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने सैन्य काफिले पर हमला किया, जिसे इस साल के सबसे बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है। बीएलए ने दावा किया है कि इस हमले में 45 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, हालांकि पाकिस्तान सरकार और सेना ने अभी तक किसी भी मौत के आंकड़े की पुष्टि नहीं की है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने केवल इतना स्वीकार किया कि सेना का काफिला हमले का शिकार हुआ और उसके बाद बड़े स्तर पर राहत व सुरक्षा अभियान शुरू किया गया।

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हमले के बाद बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के कई प्रमुख अस्पतालों में मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दी गई। सिविल हॉस्पिटल क्वेटा, घौस बख्श रायसानी मेमोरियल हॉस्पिटल और आसपास के अन्य चिकित्सा केंद्रों को अलर्ट पर रखा गया। घायल सुरक्षा कर्मियों को मस्तुंग से एंबुलेंस के जरिए अस्पतालों में पहुंचाया गया। हेलीकॉप्टर गनशिप की मदद से भी घायलों को निकालने और इलाके में तैनात सैनिकों को सहायता पहुंचाने का काम किया गया। पाकिस्तान ने अब तक यह नहीं बताया कि कितने सैनिक घायल हुए हैं या अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है।

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सैन्य काफिले को बनाया निशाना

सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, सेना का काफिला करीब 10 बसों में सफर कर रहे जवानों का था, जो छुट्टी पर जा रहे थे। बीएलए ने कहा कि उसका निशाना यही सैन्य काफिला था और हमले के दौरान सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियों को भी निशाना बनाया गया। घटना के बाद क्वेटा-कराची राष्ट्रीय राजमार्ग के कई हिस्सों पर यातायात रोक दिया गया, ताकि बचाव अभियान और तलाशी अभियान चलाया जा सके। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है और अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। हालांकि बीएलए के दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है और पाकिस्तानी सेना ने अपने नुकसान का आधिकारिक ब्योरा जारी नहीं किया है।

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मस्तुंग का यह हमला ऐसे समय हुआ है जब बलूचिस्तान में अलगाववादी हिंसा लगातार बढ़ रही है। पिछले कुछ महीनों में बीएलए ने कई हमले किए हैं, जिनमें सैन्य ठिकानों, काफिलों और सुरक्षा चौकियों को निशाना बनाया गया। इस ताजा हमले ने एक बार फिर पाकिस्तान के सामने बलूचिस्तान में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा की गंभीर चुनौती को उजागर कर दिया है। हेलीकॉप्टरों की तैनाती, अस्पतालों में आपातकाल और बड़े पैमाने पर चल रहे सैन्य अभियान गंभीर स्थिति की ओर इशारा करते हैं। इससे स्पष्ट है कि पाकिस्तान इस हमले को बेहद गंभीर मान रहा है और हालात को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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