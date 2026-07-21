अल्लाह के लिए.... खारिज कर दो; PoK चुनाव से पहले कश्मीरी नेताओं ने क्यों की इमोशनल अपील?
पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में आगामी चुनावों को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने चुनावों का पुरजोर विरोध करते हुए लोगों से पूर्ण बहिष्कार की अपील की है।
पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर ( PoK) में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) ने चुनावों का खुलकर विरोध करते हुए पूरे क्षेत्र के लोगों से इन चुनावों का पूर्ण बहिष्कार करने की अपील की है। JAAC के कोर सदस्य और प्रमुख नेता उमर नजीर कश्मीरी ने एक सार्वजनिक भाषण में अत्यंत भावुक और इमोशनल अपील करते हुए लोगों को चुनावी प्रक्रिया से दूर रहने का आग्रह किया। उमर नजीर कश्मीरी ने कहा कि पूरे राज्य के लोगों से अपील है कि खुदा के लिए, इतिहास के इस नाजुक दौर को समझें। उन्होंने चुनावों को 'दिखावा' करार देते हुए साफ तौर पर कहा कि इसमें भाग लेने से उन ताकतों को वैधता मिलेगी जिन्हें वे पीओके में हाल की हिंसा, राजनीतिक दबाव और जन-आंदोलन के दमन के लिए जिम्मेदार मानते हैं।
शहीदों के हैं कातिल
उमर नजीर कश्मीरी ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और उनके समर्थकों पर सीधा निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो लोग अभी चुनाव प्रोसेस में शामिल हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं या दूसरों से लड़वा रहे हैं, वे सभी हमारे शहीदों के कातिल हैं। वे हमारी कमी के कातिल हैं। वे हमारे अधिकारों के कातिल हैं। नेता ने आगे दावा किया कि 5 जून से अब तक जो आतंकवाद और हिंसा हुई है, वह उन्हीं की वजह से हुई है। इन लोगों ने सुरक्षा बलों को बुलाया था। ये सभी पार्टियां इस खेल में खिलाड़ी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों की भारी तैनाती और दमन की नीति राजनीतिक दलों की मिलीभगत से लागू की गई।
भाषण के अंत में इमोशनल अपील
भाषण के अंत में उमर नजीर कश्मीरी ने बेहद इमोशनल लहजे में पूरे इलाके के नागरिकों से गुजारिश की। उन्होंने कहा कि बहुत दर्द, बहुत विनम्रता, बहुत दुख और गहरे दर्द के साथ हम आपसे गुजारिश करते हैं। जिस किसी के मन में अपने देश के लिए जरा सा भी प्यार है, जो हमारे शहीदों के पवित्र खून का आदर करता है, जो हमारे घायलों और कैदियों के प्रति समर्पित है, और जिसके मन में जरा सा भी सम्मान है, उसे इस दिखावटी चुनाव को सीधे-सीधे मना कर देना चाहिए।
पीओके में जारी है विरोध-प्रदर्शन
बता दें कि JAAC इस वर्ष की शुरुआत में PoK में महंगाई, बिजली दरों में भारी वृद्धि और खराब शासन के खिलाफ हुए बड़े-बड़े विरोध प्रदर्शनों में सबसे प्रमुख आवाजों में शामिल रहा है। शुरू में शांतिपूर्ण रहे ये प्रदर्शन बाद में हिंसक झड़पों में बदल गए। इन झड़पों में कई लोगों की मौत की खबर आई, जबकि सैकड़ों प्रदर्शनकारी घायल हुए या गिरफ्तार कर लिए गए। तब से JAAC लगातार पीओके प्रशासन, सुरक्षा बलों और मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों की आलोचना कर रहा है। संगठन का आरोप है कि स्थानीय सरकार और पार्टियां जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही हैं और उनकी आवाज को दबाने के लिए दमनकारी तरीके अपना रही हैं।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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