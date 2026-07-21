अल्लाह के लिए.... खारिज कर दो; PoK चुनाव से पहले कश्मीरी नेताओं ने क्यों की इमोशनल अपील?

पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में आगामी चुनावों को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने चुनावों का पुरजोर विरोध करते हुए लोगों से पूर्ण बहिष्कार की अपील की है।

पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर ( PoK) में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) ने चुनावों का खुलकर विरोध करते हुए पूरे क्षेत्र के लोगों से इन चुनावों का पूर्ण बहिष्कार करने की अपील की है। JAAC के कोर सदस्य और प्रमुख नेता उमर नजीर कश्मीरी ने एक सार्वजनिक भाषण में अत्यंत भावुक और इमोशनल अपील करते हुए लोगों को चुनावी प्रक्रिया से दूर रहने का आग्रह किया। उमर नजीर कश्मीरी ने कहा कि पूरे राज्य के लोगों से अपील है कि खुदा के लिए, इतिहास के इस नाजुक दौर को समझें। उन्होंने चुनावों को 'दिखावा' करार देते हुए साफ तौर पर कहा कि इसमें भाग लेने से उन ताकतों को वैधता मिलेगी जिन्हें वे पीओके में हाल की हिंसा, राजनीतिक दबाव और जन-आंदोलन के दमन के लिए जिम्मेदार मानते हैं।

शहीदों के हैं कातिल उमर नजीर कश्मीरी ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और उनके समर्थकों पर सीधा निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो लोग अभी चुनाव प्रोसेस में शामिल हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं या दूसरों से लड़वा रहे हैं, वे सभी हमारे शहीदों के कातिल हैं। वे हमारी कमी के कातिल हैं। वे हमारे अधिकारों के कातिल हैं। नेता ने आगे दावा किया कि 5 जून से अब तक जो आतंकवाद और हिंसा हुई है, वह उन्हीं की वजह से हुई है। इन लोगों ने सुरक्षा बलों को बुलाया था। ये सभी पार्टियां इस खेल में खिलाड़ी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों की भारी तैनाती और दमन की नीति राजनीतिक दलों की मिलीभगत से लागू की गई।

भाषण के अंत में इमोशनल अपील भाषण के अंत में उमर नजीर कश्मीरी ने बेहद इमोशनल लहजे में पूरे इलाके के नागरिकों से गुजारिश की। उन्होंने कहा कि बहुत दर्द, बहुत विनम्रता, बहुत दुख और गहरे दर्द के साथ हम आपसे गुजारिश करते हैं। जिस किसी के मन में अपने देश के लिए जरा सा भी प्यार है, जो हमारे शहीदों के पवित्र खून का आदर करता है, जो हमारे घायलों और कैदियों के प्रति समर्पित है, और जिसके मन में जरा सा भी सम्मान है, उसे इस दिखावटी चुनाव को सीधे-सीधे मना कर देना चाहिए।