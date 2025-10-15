पाकिस्तान: कब्रिस्तान से न्याय की मांग; बलूचिस्तान का खुजदार तबाह; कर्फ्यू से लोग परेशान

संक्षेप: Pakistan News: टीबीपी के मुताबिक, 5 अक्टूबर को बेल चारी के मूला दर्रे इलाके में पाकिस्तानी सेना के ड्रोनों व हेलीकॉप्टरों ने कथित रूप से गोलीबारी और बमबारी की। इस घटना में कम से कम 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई घायल हो गए।

बलूचिस्तान के खुजदार जिले के जौरी तहसील में पाकिस्तानी सेना के सैन्य अभियान के कारण कई दिनों से नाकाबंदी और कर्फ्यू लगा हुआ है। इस कारण इलाके में मानवीय संकट और गहरा गया है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तानी सेना के एक ड्रोन हमले में महिलाओं व बच्चों समेत छह व्यक्तियों की जान चली गई थी, जबकि तीन अन्य जख्मी हो गए थे। द बलूचिस्तान पोस्ट (टीबीपी) के मुताबिक, 5 अक्टूबर को बेल चारी के मूला दर्रे इलाके में पाकिस्तानी सेना के ड्रोनों व हेलीकॉप्टरों ने कथित रूप से गोलीबारी व बमबारी की, जिसमें कम से कम पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई घायल हो गए।

एक वीडियो संदेश में परिवार के एक सदस्य ने कहा कि हमारा किसी सशस्त्र गुट से कोई लेना-देना नहीं था, इसके बावजूद हमें निशाना बनाकर मार दिया गया। टीबीपी की खबर के अनुसार, उन्होंने उस कब्रिस्तान से न्याय की मांग की, जहां बमबारी के शिकार छह मृतकों का दफन हो रहा था। रिपोर्ट में बताया गया कि एक दिन पहले यानी 4 अक्टूबर को जौरी के नोरगामा में पाकिस्तानी सेना ने कथित तौर पर एक युवक पर गोली चलाई थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि युवक को उसके घर से बाहर आते ही गोली मारी गई। टीबीपी के अनुसार, खुजदार ले जाते समय उसकी मौत हो गई।

इससे पहले, 1 अक्टूबर को जौरी के त्रिस्तानी के निकट पाकिस्तानी सेना के कथित ड्रोन हमले से दो महिलाओं समेत तीन लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हुए, जिनमें एक चार वर्षीय बच्चा भी शामिल था। टीबीपी की रिपोर्ट में कहा गया है कि संचार लाइन बाधित होने से अभियान की दायरा या कुल हताहतों की संख्या की जांच मुश्किल हो रही है।

बता दें कि बलूचिस्तान प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध क्षेत्र है, लेकिन यहां के लोगों को बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी झेलनी पड़ती है। इलाके में कोई अस्पताल नहीं है, और जहां मौजूद हैं, वहां चिकित्सा संसाधन व उपकरण नहीं है, अगर हैं भी किसी काम के नहीं हैं। शिक्षा, यातायात, पीने का पानी, खेती-बाड़ी और जीवन के लगभग हर क्षेत्र में हालात चिंताजनक हैं।