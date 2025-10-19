हांफ रही लाहौर की जनता, अब सांस लेना भी मुश्किल; बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर

संक्षेप: पर्यावरण विभाग के अधिकारियों ने शहरवासियों से अनावश्यक बाहर घूमने-फिरने से परहेज करने की अपील की है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारियों से जूझ रहे लोगों से। इससे पहले, पंजाब सरकार ने लाहौर में अपना पहला एंटी-स्मॉग गन अभियान शुरू किया था, जो प्रदूषण के खिलाफ एक अहम पहल साबित हुआ।

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के प्रमुख शहर लाहौर को फिर से दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर करार दिया गया है। एआरवाई न्यूज की रविवार की रिपोर्ट के मुताबिक, ताजा वैश्विक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग डेटा में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 274 पर पहुंच गया, जो इसे वैश्विक स्तर पर सबसे खराब स्थिति में रखता है। रिपोर्ट में बताया गया कि शहर के अलग-अलग इलाकों में प्रदूषण का स्तर अलग-अलग था। अल्लामा इकबाल टाउन में AQI 459, गुलबर्ग में 396, शादमान में 384, मॉडल टाउन में 362 और लाहौर एयरपोर्ट पर 398 रिकॉर्ड किया गया। शहर का औसत AQI 183 रहा, जो सामान्य लोगों के लिए 'बीमार' श्रेणी में आता है। हालांकि, अधिकारी उम्मीद कर रहे हैं कि दिन चढ़ते ही हवा की रफ्तार बढ़ने से वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार हो सकता है।

एआरवाई न्यूज के अनुसार, पर्यावरण विभाग के अधिकारियों ने शहरवासियों से अनावश्यक बाहर घूमने-फिरने से परहेज करने की अपील की है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारियों से जूझ रहे लोगों से। इससे पहले, पंजाब सरकार ने लाहौर में अपना पहला एंटी-स्मॉग गन अभियान शुरू किया था, जो प्रदूषण के खिलाफ एक अहम पहल साबित हुआ। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, काहना इलाके में चलाए गए इस अभियान से वायु प्रदूषण 70 प्रतिशत तक कम हो गया।

एआरवाई न्यूज की खबर में वरिष्ठ प्रांतीय मंत्री मरियम औरंगजेब ने एक्स पर एंटी-स्मॉग गन ऑपरेशन का एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने इसे सरकार के पर्यावरण संरक्षण प्रयासों की बड़ी सफलता बताया। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ के आदेश पर एंटी-स्मॉग गन के इस्तेमाल से काहना में AQI 666 से घटकर 170 पर आ गया। उन्होंने आगे कहा कि 70 प्रतिशत प्रदूषण में कमी का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया गया है और हमारी आधुनिक पर्यावरण निगरानी प्रणाली ने इसे प्रमाणित किया है।