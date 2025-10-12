भारी टेंशन में पाकिस्तान, TLP प्रदर्शनकारी जमकर काट रहे बवाल; कई शहरों में लॉकडाउन जैसे हालात
Pakistan News Today: पुलिस ने यतीम खाना चौक, चौबुर्जी, आजादी चौक और शाहदरा जैसे मुख्य चौराहों पर बैरिकेड लगाकर और आंसू गैस का इस्तेमाल कर रैली को रोकने की कोशिश की। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए और इस्लामाबाद की ओर बढ़ते रहे।
पाकिस्तान के कई शहरों में कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) फिलिस्तीनियों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन कर रहा है। टीएलपी ने इजरायल के खिलाफ फिलिस्तीन के हक में बड़े स्तर पर विरोध मार्च शुरू किए हैं। सरकार ने इन्हें रोकने के लिए पंजाब में 1200 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों को तैनात किया। यह मार्च लाहौर से ग्रैंड ट्रंक (जीटी) रोड होते हुए राजधानी इस्लामाबाद तक पहुंचने की कोशिश में था, लेकिन उसे रोक दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक, प्रतिबंधों का उल्लंघन कर अलग-अलग जगहों पर रैलियां करने के चलते टीएलपी समर्थकों के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। डॉन न्यूज के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि तरनोल से करीब 90 और कटी पहाड़ी से 54 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया।
इस्लामाबाद पहुंचने की कोशिश में कार्यकर्ता
रिपोर्ट्स के अनुसार, शनिवार रात टीएलपी समर्थकों ने पंजाब के शेखपुरा जिले के मुरीदके में डेरा डाल लिया। फिलिस्तीनियों के प्रति एकजुटता जताते हुए कार्यकर्ता इस्लामाबाद पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, जबकि इजरायल ने शुक्रवार को गाजा में युद्धविराम और बंधकों की रिहाई के समझौते को मंजूरी दे दी थी। डॉन की रिपोर्ट में कहा गया कि टीएलपी सदस्यों के इस्लामाबाद की ओर मार्च शुरू करने के बाद पूरे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। इससे लाहौर में पुलिस से हिंसक झड़पें हुईं, जिसके बाद अधिकारियों को राजधानी में सड़कें ब्लॉक करनी पड़ीं और इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ीं।
लाहौर में फ्रंटियर कोर के 110 जवान तैनात
अधिकारियों ने बताया कि फ्रंटियर कोर के करीब 110 जवान लाहौर भेजे गए हैं, जबकि एक अन्य दस्ता गुजरात में तैनात किया गया ताकि स्थानीय पुलिस टीएलपी के मार्च को रोके। इसी दौरान, इस्लामाबाद देश के बाकी हिस्सों से काफी हद तक कटा रहा। प्रमुख प्रवेश-निकास बिंदुओं और आंतरिक सड़कों को लगभग 500 शिपिंग कंटेनरों से सील कर दिया गया था। लॉकडाउन से दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ और दूध, सब्जियां, मुर्गी व किराने का सामान जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई रुक गई। दरअसल, 'गाजा मार्च' नामक यह प्रदर्शन शुक्रवार की नमाज के बाद लाहौर के मुल्तान रोड पर स्थित पार्टी मुख्यालय से शुरू हुआ था। टीएलपी प्रमुख साद रिजवी के नेतृत्व में इसमें हजारों समर्थक शामिल हुए, जिनमें से कई धार्मिक नारे लगाते हुए लाठियां, डंडे और ईंटें लिए हुए थे।
प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े
पुलिस ने यतीम खाना चौक, चौबुर्जी, आजादी चौक और शाहदरा जैसे मुख्य चौराहों पर बैरिकेड लगाकर और आंसू गैस का इस्तेमाल कर रैली को रोकने की कोशिश की। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए और इस्लामाबाद की ओर बढ़ते रहे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ टीएलपी समर्थकों ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रैक के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया और सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की, जिससे कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए।
डॉन के मुताबिक, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में प्रदर्शनकारियों को लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और पंजाब पुलिस के क्रेन सहित सरकारी वाहनों को कब्जे में लेकर जुलूस में इस्तेमाल करते दिखाया गया है। व्यापारियों ने बताया कि कई डेयरी व पोल्ट्री दुकानों का स्टॉक खत्म हो गया है, जबकि सप्लाई चेन में रुकावट से सब्जियों के दामों में भारी इजाफा हो गया।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि लोगों की परेशानी कम करने के लिए शनिवार रात कुछ चेकपॉइंट हटा लिए गए। हवाई अड्डा, जीरो पॉइंट, श्रीनगर हाईवे, मुर्री रोड (बारा काहू निकास) और एक्सप्रेसवे (कोरल की ओर) जाने वाली सड़कें फिर से खोल दी गईं। हाई अलर्ट के बावजूद, शनिवार तक रावलपिंडी या इस्लामाबाद में टीएलपी का कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ और हालात अपेक्षाकृत शांत रहे। हालांकि, आवाजाही पर पाबंदी और सप्लाई की कमी से लोगों को भारी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं।
