पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोप में दृष्टिहीन ईसाई गिरफ्तार, वकीलों ने बताई पुलिस की बर्बरता

संक्षेप: पाकिस्तान में एक दृष्टिहीन ईसाई पुरुष को ईशनिंदा के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि स्थानीय मुस्लिमों द्वारा इस्लाम के नबी का अपमान करने का दावा करने के बाद के बाद उसे गिरफ्तार किया गया।

Sun, 2 Nov 2025 02:38 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
पाकिस्तान में एक दृष्टिहीन ईसाई पुरुष को ईशनिंदा के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि स्थानीय मुस्लिमों द्वारा इस्लाम के नबी का अपमान करने का दावा करने के बाद के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। इस घटना के बाद मानवाधिकार संगठनों और ईसाई समुदाय में नाराजगी है। बताया जा रहा है आरोपी नदीम मसीह (49 ) को अगस्त में हिरासत में लिया गया था, जब कुछ लोगों ने उसे फंसाने की साजिश रची, जो लंबे समय से उसे तंग कर रहे थे।

आरोपी की 80 वर्षीय मां मार्था यूसुफ के अनुसार, उनका बेटा लाहौर के मॉडल टाउन पार्क में तराजू चलाकर छोटी-मोटी कमाई करता था, लेकिन स्थानीय कर्मचारियों द्वारा उसे बार-बार धमकाया जाता, जबरन पैसे ऐंठे जाते और यहां तक कि हमला भी किया जाता, जिसमें शिकायतकर्ता वकास मजहर भी शामिल था। मॉर्निंग स्टार न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, 21 अगस्त को जब मसीह ने अपनी दुकान लगाने से रोके जाने का विरोध किया, तो मजहर और एक अन्य व्यक्ति ने उसे जबरन मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन ले जाकर ईशनिंदा का आरोप लगा दिया।

इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 295-सी के तहत मुकदमा दर्ज किया, जिसमें फांसी की सजा का प्रावधान है। यूसुफ ने बताया कि हिरासत में उनके अंधे बेटे को यातनाएं दी गईं और झूठा कबूलनामा लिखवाने का दबाव डाला गया। मॉर्निंग स्टार न्यूज को दिए बयान में उन्होंने कहा कि जब भी मैं उनसे मिलने जाती हूं, तो उनका दर्द सुनकर मेरा दिल टूट जाता है। वह बताता है कि अदालत ले जाते समय कैसे बुरा सलूक किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि अधिकारी जानते हुए भी कि वह पूरी तरह अंधा है और दाहिने पैर में लोहे की छड़ लगी है, उसे धक्के मारते हैं।

वहीं, मसीह के वकील जावेद सहोत्रा ने पुलिस रिपोर्ट में गंभीर असंगतियां बताईं, जो साजिश की ओर इशारा करती हैं। शिकायत में कहा गया कि पुलिसकर्मी रात 11 बजे पार्क में गश्त कर रहे थे, जब अपराध की सूचना मिली, जबकि पार्क रात 9 बजे ही बंद हो जाता है। सहोत्रा ने मॉर्निंग स्टार न्यूज को बताया कि पार्क के द्वार रात 9 बजे बंद हो जाते हैं और उसके बाद प्रवेश निषेध है। उन्होंने यह भी बताया कि मसीह ने सुबह 6 बजे पुलिस हेल्पलाइन पर पार्क ठेकेदार और अन्यों के दुर्व्यवहार की शिकायत की थी, लेकिन कोई सहायता न मिली। वकील ने हिरासत में यातनाओं को 'अमानवीय' करार देते हुए अधिकारियों से दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि एक नेत्रहीन व्यक्ति के साथ पुलिस का यह क्रूर व्यवहार बेहद शर्मनाक है।

वहीं, कैथोलिक चर्च के राष्ट्रीय न्याय एवं शांति आयोग (एनसीजेपी) के कार्यकारी निदेशक नईम यूसुफ ने इस गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की और कहा कि मसीह 'अन्याय तथा मानवीय असंवेदनशीलता का शिकार' हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान के ईशनिंदा कानूनों का दुरुपयोग अल्पसंख्यकों, खासकर गरीबों और दिव्यांगों के खिलाफ हथियार के रूप में हो रहा है। नईम ने कहा कि विकलांगों को इंसान मानने में समाज की विफलता के बावजूद मसीह ने सालों तक कष्ट सहे और काम किया। अब गरीबी, अंधेपन और सामाजिक क्रूरता से जूझते हुए वह जेल में और अधिक यातनाओं का सामना कर रहा है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
Pakistan

