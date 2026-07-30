बलूचिस्तान में BLA का खूनी खेल, अगवा किए गए 6 मजदूरों की हत्या; चीनी प्रोजेक्ट्स का क्या होगा?
बलूचिस्तान में आतंक का नया मामला सामने आया है। तुर्बत के पास केच जिले में अगवा किए गए छह मजदूरों के शव बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों ने इस घटना के लिए प्रतिबंधित बलूच लिबरेशन आर्मी जिम्मेदार ठहराया है।
बलूचिस्तान में आतंकवादी हिंसा एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। तुर्बत के पास केच जिले में अगवा किए गए छह निर्दोष मजदूरों के शव बरामद होने के साथ ही क्षेत्र में आतंक का एक नया अध्याय खुल गया है। सुरक्षा अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से इस कायराना हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित आतंकी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी (BL) पर डाली है। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, यह खूनी खेल 27 जुलाई को केच जिले के क्लाटुक इलाके में शुरू हुआ। हथियारबंद आतंकवादियों के एक समूह ने विकास कार्यों में लगे मजदूरों के एक काफिले को रास्ते में रोक लिया। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के स्वाबी जिले के रहने वाले जावेद नाम के एक मजदूर को मौके पर ही गोली मारकर हत्या कर दी।
इसके बाद उन्होंने छह अन्य मजदूरों को जबरन अगवा कर लिया और अज्ञात स्थान की ओर ले गए। कई दिनों तक इन बंधकों का कोई सुराग नहीं मिल सका। और अब तुर्बत के पास एक दूरदराज और सुनसान इलाके से इन छह मजदूरों के शव बरामद किए गए। शवों की हालत देखकर साफ था कि उन्हें निर्ममता से मार दिया गया था। सुरक्षा अधिकारियों ने पुष्टि की है कि मृतकों में पंजाब के चार और खैबर पख्तूनख्वा के दो मजदूर शामिल थे। ये सभी लोग बलूचिस्तान के विभिन्न विकास कार्यों में लगे हुए थे।
बीएलए की ऑपरेशनल रणनीति में खतरनाक बदलाव
सीएनएन-न्यूज18 ने खुफिया और सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया कि इस हमले को बीएलए की ऑपरेशनल रणनीति में एक बड़े और खतरनाक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। पहले जहां संगठन मुख्य रूप से सुरक्षा बलों को निशाना बनाता था, अब वह चीनी निवेश, माइनिंग ऑपरेशन और खनिज विकास से जुड़ी परियोजनाओं में काम करने वाले मजदूरों, इंजीनियरों, ठेकेदारों और यहां तक कि स्थानीय लोगों को भी निशाना बना रहा है। संगठन का मकसद साफ है, इन परियोजनाओं को ठप करना और क्षेत्र में काम करने वाले हर व्यक्ति को डराना।
सूत्रों के मुताबिक, बीएलए की तरफ से जारी चेतावनियों का संदेश बेहद स्पष्ट और सीधा था। चीन के सहयोग से चल रही किसी भी परियोजना, खान या खनिज स्थल के पास काम करने वाले लोगों को चेतावनी दी गई है कि वे इन जगहों से दूर रहें। यह धमकी सिर्फ बाहरी प्रांतों से आने वाले मजदूरों के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तानी और चीनी विकास परियोजनाओं से जुड़े स्थानीय मजदूरों, इंजीनियरों, अधिकारियों और ठेकेदारों के लिए भी है।
पहले भी हुई है इस तरह की घटनाएं
बताया जा रहा है कि केच जिले में हुई ये हत्याएं कोई अकेली घटना नहीं हैं। सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि तुर्बत की इस घटना से ठीक पहले मश्केल इलाके में एक अलग हमले में कम से कम पांच और मजदूर मारे गए थे। ये दोनों घटनाएं बलूचिस्तान के अलग-अलग हिस्सों में हिंसा के एक सुनियोजित और समन्वित पैटर्न की ओर इशारा करती हैं। आतंकवादी संगठन एक साथ कई मोर्चों पर हमले कर क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है।
यह नया हमला उस समय हुआ है जब बीएलए ने कुछ ही हफ्ते पहले मस्तुंग जिले में एक बड़े और चौंकाने वाले हमले की जिम्मेदारी ली थी। उस हमले में कथित तौर पर दर्जनों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। दूसरी ओर सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीनी परियोजनाओं और खनन कार्यों को निशाना बनाकर बीएलए न केवल आर्थिक गतिविधियों को बाधित करना चाहता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। बलूचिस्तान में चल रही इन परियोजनाओं से जुड़े कामगारों की सुरक्षा अब एक बड़ी चुनौती बन गई है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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