38 मांगें... 48 घंटे का अल्टीमेटम, नहीं तो आर-पार; PoK में कुछ बड़ा होने वाला है?

Pakistan News: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले PoK में इन दिनों तनाव चरम पर है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटीने इस्लामाबाद सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए साफ चेतावनी दी है कि 38 सूत्री मांगें तुरंत मानो, वरना अब आर-पार की लड़ाई होगी।

पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoK) में उबाल जारी है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) ने पाकिस्तानी सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। कमेटी ने चेतावनी दी है कि अगर उसकी 38 सूत्री मांगों को तुरंत स्वीकार नहीं किया गया तो वह 'बड़े, निर्णायक और आखिरी' दौर का विरोध प्रदर्शन शुरू कर देगी। एक तरह से कहा जाए तो 'आर-पार' की लड़ाई लड़ी जाएगी। बता दें कि 27 जुलाई को होने वाले क्षेत्रीय चुनावों के मद्देनजर 9 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसी बीच JAAC ने मुजफ्फराबाद की ओर विशाल जन-प्रतिरोध मार्च निकालने का ऐलान किया है।

शरणार्थी सीटों का विवाद मुख्य मुद्दा विरोध प्रदर्शन का केंद्र बिंदु पाकिस्तान में बसे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 विधानसभा सीटों को खत्म करने की मांग है। JAAC का आरोप है कि ये सीटें इस्लामाबाद को PoK की स्थानीय राजनीति में अनुचित हस्तक्षेप और नियंत्रण बनाए रखने का कानूनी हथियार देती हैं। पत्रकार लव पुरी के अनुसार, ये 12 रिफ्यूजी सीटें पाकिस्तान में रह रहे करीब 4.36 लाख रजिस्टर्ड वोटरों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि PoK के अंदर रहने वाले लगभग 33 लाख स्थानीय वोटरों के लिए सिर्फ 33 सीटें हैं।

दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि इससे शरणार्थी सीटों को स्थानीय सीटों की तुलना में कहीं अधिक चुनावी वजन और प्रभाव मिल जाता है, जो लोकतांत्रिक समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। इस विवाद में पीओके सुप्रीम कोर्ट ने 7 जून को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि ये 12 सीटें संवैधानिक रूप से संरक्षित हैं और इन्हें साधारण कार्यकारी आदेश से खत्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए पूर्ण संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी।

38 सूत्री चार्टर की मुख्य मांगें रिफ्यूजी सीटों के मुद्दे के अलावा JAAC का 38 सूत्री चार्टर में प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं...

हाइड्रोपावर परियोजनाओं पर पूर्ण पुनर्विचार और स्थानीय लोगों को उचित हिस्सेदारी

बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए आटे, चीनी और अन्य जरूरी वस्तुओं पर भारी सब्सिडी

बिजली टैरिफ में भारी कमी (लोगों का कहना है कि अपने क्षेत्र में बनी बिजली वे महंगे दामों पर क्यों खरीदें)

स्थानीय संसाधनों से होने वाले राजस्व का बड़ा हिस्सा PoK में ही रहना चाहिए

बेहतर सड़क, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा व्यवस्था

युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पीओके की क्या है स्थिति? बता दें कि पाकिस्तान पीओके को 'आजाद कश्मीर' बताता है, लेकिन जमीनी हकीकत बहुत ही अलग है। पीओके पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद-1 में शामिल नहीं है, इसलिए वहां पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। कागजी तौर पर पीओके के पास अपना राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट और विधानसभा है, लेकिन अधिकतर शक्तियां इस्लामाबाद स्थित कश्मीर काउंसिल के पास हैं, जिसकी अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करते हैं। दरअसल, पीओके संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति या पार्टी इस क्षेत्र के पाकिस्तान में विलय का विरोध नहीं कर सकता। चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को पाकिस्तान के साथ विलय का समर्थन करने वाली शपथ लेनी अनिवार्य है।

संसाधनों से भरपूर, लेकिन गरीबी में लोग गौरतलब है कि पीओके जंगलों, ग्रेफाइट, मार्बल, जेमस्टोन और सबसे महत्वपूर्ण पानी से समृद्ध है। पाकिस्तान के कृषि क्षेत्रों की लगभग 70 प्रतिशत सिंचाई सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है, जो पीओके से निकलती है। यहां की हाइड्रोपावर परियोजनाएं पाकिस्तान की कुल बिजली का 10-15 प्रतिशत उत्पादन करती हैं। वहीं, स्थानीय लोगों का लंबे समय से आरोप है कि प्राकृतिक संसाधनों से होने वाला राजस्व मुख्य रूप से पाकिस्तान को चला जाता है, जबकि पीओके में सड़कें, अस्पताल, स्कूल और रोजगार की स्थिति बेहद खराब है।