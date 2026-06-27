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कश्मीरी कौन? मुद्दे पर POK बनाम PAK, शहबाज शरीफ के मंत्री के खिलाफ खुला मोर्चा

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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पाकिस्तान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक बयान को लेकर पीओके में बवाल मचा हुआ है। वहां के तथाकथित पीएम फैसल मुमताज राठौर ने शहबाज शरीफ के मंत्री की आलोचना करते हुए कहा कि कश्मीरियों को किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है।

कश्मीरी कौन? मुद्दे पर POK बनाम PAK, शहबाज शरीफ के मंत्री के खिलाफ खुला मोर्चा

कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा करके बैठे पाकिस्तान के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के तथाकथित प्रधानमंत्री फैसल मुमताज राठौर ने भी शुक्रवार को शहबाज शरीफ के मंत्री ख्वाजा आसिफ के ऊपर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को अपनी पहचान के लिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ या किसी दूसरे नेता की मान्यता की आवश्यकता नहीं है। ऐसी टिप्पणियां समाज को एक करने के बजाय विभाजन पैदा करती हैं।

शहबाज शरीफ के बड़बोले मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में एक संबोधन के दौरान कहा था कि रावलकोट और मीरपुर के रहने वाले लोग असली कश्मीरी नहीं है। उनके इस बयान को लेकर पीओके में जमकर विरोध देखने को मिला था। ख्वाजा आसिफ के इसी बयान को लेकर शुक्रवार को पीओके के कथित पीएम राठौर ने भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "जम्मू-कश्मीर के लोगों को अपनी पहचान के लिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ या किसी और से मान्यता की जरूरत नहीं है। उनके जैसे पुराने दौर के नेता (बूमर्स) और उनकी हरकतें लोगों को करीब लाने की बजाय समाज में विभाजन पैदा करती हैं।"

माफी मांगे ख्वाजा आसिफ: POK कथित पीएम

कश्मीरियत वाले बयान पर विरोध का सामना करने के बाद ख्वाजा आसिफ अपनी सफाई भी पेश की। उन्होंने कहा कि कश्मीरी की पहचान जन्म प्रमाण पत्र से नहीं बल्कि वर्षों के संघर्ष से तय होती है। इतना ही नहीं उन्होंने पीओके में कथित पीएम के अंदर रहे शासन में होने वाली गड़बड़ियों का भी जिक्र किया।

आसिफ की इस सफाई का जवाब देते हुए राठौर ने उनसे माफी मांगने की अपील की। उन्होंने कहा, "आसिफ, अपने वरिष्ठ अधिकारियों से पूछिए, वह आपको बताएंगे की हमने कितना अच्छा शासन किया है। अधिक सम्मानजनक कदम यह होगा कि आप अपने असली बयान को लेकर माफी मांगे। हमारे शासन को बली का बकरा बनाने की कोशिश न करें।"

बता दें, पीओके को पाकिस्तान ने प्रशासनिक तौर पर दो हिस्सों में बांटकर रखा है। एक हिस्से को वह आजाद कश्मीर कहता है, जबकि दूसरे हिस्से को गिलगित बालटिस्तान कहा जाता है। आजाद कश्मीर का वास्तविक शासन पाकिस्तानी फौज ही कंट्रोल करती है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने वहां पर एक कठपुतली सरकार बैठाई हुई है। इस कठपुतली सरकार का प्रमुख ही यहाँ का प्रधानमंत्री होता है। आम तौर पर यह चुनाव के जरिए तय होता है, लेकिन विशेषज्ञों की मानें, तो इस्लामाबाद ही यह तय करता है कि इस गद्दी पर कौन बैठेगा।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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