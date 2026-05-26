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अब 'इस्लामपुरा' नहीं होगा 'कृष्णनगर'; नाम बदलने वाले फैसले पर पाकिस्तान में लगी रोक

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने कुछ दिनों पहले स्थानीय स्तर पर रोडों और चौराहों के नाम बदलने का ऐलान किया था। अब इस्लामिक कट्टरपंथियों के दबाव में सरकार झुक गई है। इस फैसले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

अब 'इस्लामपुरा' नहीं होगा 'कृष्णनगर'; नाम बदलने वाले फैसले पर पाकिस्तान में लगी रोक

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने क्षेत्र के पुराने इतिहास को लौटाने के लिए कुछ नामों को बदलने का फैसला लिया था। लेकिन अब कट्टरपंथियों और ब्लॉगर्स के दबाव में उन्होंने यह फैसला बदल दिया है। पाकिस्तान के स्थानीय प्रशासन के मुताबिक अब न तो 'बाबरी मस्जिद चौक' का नाम 'जैन मंदिर रोड' होगा और न ही 'मुस्तफाबाद' का नाम 'धरमपुरा' होगा।

पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की मुखिया मरियम नवाज सरकार ने 20 मई को कई क्षेत्रों के नाम 1947 के पहले के नामों पर करने का ऐलान किया था। इसके लिए उन्होंने बाकायदा आदेश भी जारी किया था। बता दें, यह फैसला लाहौर हेरिटेज एरियाज रिवाइवल की बैठक के दौरान लिया गया था। इसकी अध्यक्षता नवाज शरीफ ने की थी।

मरियम नवाज सरकार द्वारा इस आदेश के सामने आने के बाद पाकिस्तान में इसका विरोध शुरू हो गया। कई इस्लामिक कट्टरपंथियों और ब्लॉगर्स ने इसका विरोध करके इसे पाकिस्तान की विरासत को भुलाने वाला करार दिया। इसके बाद मरियम सरकार की तरफ से तो कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन जब स्थानीय पत्रकारों ने इस पर जानकारी लेनी चाही, तो उन्हें बताया गया कि अभी इस पर विचार किया जा रहा है।

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पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, मरियम सरकार ने यह फैसला इस्लामिक कट्टरपंथियों के दबाव में लिया है। क्योंकि यह कट्टरपंथी और ब्लॉगर्स लगातार यह आरोप लगा रहे थे कि मरियम सरकार क्षेत्र की हिंदू और सिख पहचान को फिर से कायम करने की कोशिश कर रही हैं।

आपको बता दें, मरियम नवाज सरकार ने अपने इस फैसले के तहत करीब 20 से ज्यादा सड़कों, मोहल्लों और चौकों के नामों को बदलने का ऐलान किया था। इसमें इनके पुराने नामों को वापस लाया जाना था। हालांकि, दिलचस्प बात यह है कि भले ही सरकार नए नामों को हटाना चाहती है, लेकिन स्थानीय लोगों ने इन नए नामों को स्वीकार नहीं किया है। लोगों के मुताबिक अभी भी इन जगहों को लोक 1947 के पहले वाले नाम से ही बुलाते हैं।

इस पहल में लाहौर की 'फातिमा जिन्ना रोड' का नाम बदलकर 'क्वींस रोड' किया था। 'अल्लामा इकबाल रोड' का नाम बदलकर 'जेल रोड' होना था।

'इस्लामपुरा' का नाम 'कृष्णनगर' होना था। वहीं, 'मौलाना जफर अली खान चौक' का नाम फिर से बदलकर 'लक्ष्मी चौक' होना था। 'मुस्तफाबाद' अपने पुराने नाम 'धरमपुरा' पर आने वाला था। वहीं, 'हमीद निजामी रोड' को 'टेंपल स्ट्रीट' बनाया जाना था। इसके अलावा 'बाबरी मस्जिद' चौक का नाम 'जैन मंदिर रोड' रखा जाना था। इसके अलावा भी कई जगह थीं, जिनका नाम बदला जाना था, लेकिन अब इस फैसले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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