बलूचिस्तान में 31 अगस्त तक मोबाइल और इंटरनेट सर्विस सस्पेंड, क्यों लेना पड़ा यह फैसला
पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में अज्ञात सुरक्षा कारणों से मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं 31 अगस्त तक निलंबित कर दी गई हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सरकारी पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (PTA) के एक अधिकारी ने जियो न्यूज को बताया कि बलूचिस्तान सरकार की अपील पर मोबाइल व इंटरनेट सेवाएं निलंबित की गई हैं। बलूचिस्तान के गृह विभाग ने 6 अगस्त को जारी नोटिफिकेशन में कहा, 'प्रांत में कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए 31 अगस्त तक इंटरनेट सेवाओं को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया जाता है।'
बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद ने नोटिफिकेशन की पुष्टि की है। पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अधिकारियों को आशंका है कि आतंकवादी हमले करके इस दिन के जश्न को बाधित करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे पहले, उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में गुरुवार को बम विस्फोट में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई। तीन पुलिसकर्मियों सहित 13 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।
पुलिस गश्ती वाहन के पास विस्फोट
जिला पुलिस अधिकारी ताहिर शाह ने बताया कि दक्षिण वजीरिस्तान जिले की वाना तहसील में टैक्सी स्टैंड के पास पुलिस गश्ती वाहन के पास विस्फोट हुआ। उन्होंने बताया कि इस विस्फोट में तीन लोगों की मौत हो गई और तीन पुलिसकर्मियों समेत 13 अन्य घायल हो गए। ताहिर ने बताया कि विस्फोट और उसके बाद हुई गोलीबारी के बाद इलाके में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। घायलों को वाना मुख्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की ओर से नवंबर 2022 में सरकार के साथ युद्धविराम समझौते को रद्द किए जाने के बाद से पाकिस्तान में, खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांतों में आतंकवादी हमलों में तेजी आई है।
