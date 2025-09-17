अमेरिका दिनदहाड़े इजरायल से रिश्वत लेता है, मैं पिछले कमरे में लूंगा; पाक रक्षा मंत्री का कबूलनामा
टीवी एंकर ने मुस्कुराते हुए पाक मंत्री को चेताया कि यह क्लिप वायरल हो जाएगी, तो आसिफ ने कहा कि हो जाने दो वायरल। अब यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। देखें पाकिस्तानी मंत्री का वीडियो।
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसा बोल दिया जिसने फिर एक बार पाकिस्तान की पोल खोल दी है। दरअसल यह मामला रिश्वत लेने से जुड़ा है। ख्वाजा आसिफ ने कबूल किया कि उन्हें रिश्वत लेनी होगी तो वे किसी बंद कमरे में लेंगे नाकि खुलेआम। उन्होंने अमेरिका पर खुलेआम इजरायल से रिश्वत लेने का आरोप लगाया।
पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो न्यूज से बातचीत के दौरान उन्होंने आरोप लगाया है कि अमेरिकी राजनेता इजरायल से खुले तौर पर रिश्वत स्वीकार करते हैं, जबकि पाकिस्तान को रिश्वत लेने के लिए बदनाम किया जाता है।
आसिफ ने कहा, "इजरायली लॉबी उनको (अमेरिकी नेताओं को) फाइनेंस करती हैं। हम तो ऐसे ही बदनाम हैं कि हम किसी से भी पैसे ले लेते हैं। वो (अमेरिका) तो दिन दहाड़े पैसे लेते हैं। मैं तो फिर भी पिछले कमरे में ले जाकर पैसे लूंगा।" उन्होंने कहा कि अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी और डिफेंस संस्थानों को इजरायली लॉबी खुलेआम फंडिंग करती है। वे सब पेरोल पर हैं। हम तो यूं ही बदनाम हैं। मैं कम से कम चोरी से लूंगा ताकि शाहबजाते जैसे एंकर प्रोग्राम न कर दें। टीवी एंकर ने मुस्कुराते हुए पाक मंत्री को चेताया कि यह क्लिप वायरल हो जाएगी, तो आसिफ ने कहा कि “हो जाने दो वायरल।” अब यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति से लेकर अंतरराष्ट्रीय संबंधों तक बहस छेड़ दी है।
यहां देखें पूरा वीडियो-
रक्षा मंत्री आसिफ विपक्षी दलों द्वारा लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब दे रहे थे। विपक्ष, खासकर इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने सरकार पर विदेशी ताकतों से फंडिंग लेने के आरोप लगाए हैं। आसिफ ने इन आरोपों को खारिज करते हुए अमेरिका का उदाहरण दिया। यह वीडियो क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजी से फैल गई। कई यूजर्स ने इसे 'बेतुका कबूलनामा' करार दिया, जबकि कुछ ने इसे पाकिस्तानी राजनीति की कड़वी हकीकत बताया। इसके अलावा, ख्वाजा आसिफ ने नाटो की तर्ज पर इस्लामिक देशों का गठबंधन बनाने की बात भी कही।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।