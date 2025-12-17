Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Pakistan military chief Asim Munir faces toughest test as Trump push for gaza stability force
गाजा में फोर्स तैनात करने की ट्रंप की योजना, मुनीर के लिए कैसे सबसे बड़ा इम्तिहान?

गाजा में फोर्स तैनात करने की ट्रंप की योजना, मुनीर के लिए कैसे सबसे बड़ा इम्तिहान?

संक्षेप:

जानकारी के मुताबिक आसिम मुनीर आने वाले हफ्तों में वॉशिंगटन जा सकते हैं, जहां उनकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने की भी संभावना है। यह बीते छह महीनों में दोनों की तीसरी मुलाकात होगी।

Dec 17, 2025 06:24 pm ISTJagriti Kumari रॉयटर्स, इस्लामाबाद
पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बेहिसाब ताकत पाकर उछल रहे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आने वाले दिनों में अपना सबसे बड़ा इम्तिहान देना होगा। इस इम्तिहान को पास कर मुनीर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भरोसा जीतना होगा। हालांकि अगर मुनीर ने अमेरिका को खुश करने का रास्ता चुना, तो पूरी संभावनाएं हैं कि पाकिस्तान की जनता बगावत पर उतर आएगी। दरअसल यह पूरा मसला गाजा और वहां की शांति से जुड़ा है।

डोनाल्ड ट्रंप की गाजा को लेकर प्रवस्तवित योजना के तहत मुस्लिम देशों की एक फोर्स को गाजा में तैनात किया जाएगा। ये सैनिक युद्ध से तबाह इलाकों में पुनर्निर्माण और आर्थिक सुधार होने तक वहां की जिम्मेदारी संभालेंगे। ट्रंप ने कई देशों से इस फोर्स के लिए सैनिक भेजने को कहा है, जिनमें से एक पाकिस्तान भी है। हालांकि कई मुस्लिम देश इस मिशन को लेकर आशंकित हैं। उनके मुताबिक गाजा में हमास को धकेलने की कोशिश उन्हें समूह के साथ सीधे संघर्ष में धकेल सकती है और उनके खुद के देश में फिलिस्तीन समर्थक लोगों का गुस्सा भड़क सकता है।

पाकिस्तान पर ट्रंप का दबाव

हालांकि अमेरिका पाकिस्तान पर गाजा में सैनिक भेजने का दबाव बना रहा है। अगर मुनीर ऐसा करते हैं तो उन्हें देश के अंदर भारी विरोध झेलना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मुनीर का असली टेस्ट होगा। अटलांटिक काउंसिल के सीनियर फेलो माइकल कुगलमैन का कहना है कि अगर पाकिस्तान गाजा स्थिरता बल में योगदान नहीं करता, तो ट्रंप बेहद नाराज हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की नजर में अच्छा बने रहना पाकिस्तान के लिए जरूरी है, क्योंकि उसे निवेश और सुरक्षा मदद की सख्त जरूरत है।

देश में होगी बगावत

वहीं देश के अंदर सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर अमेरिकी योजना के तहत पाक सैनिक गाजा भेजे गए, तो मुनीर को इस्लामी दलों का तीखा विरोध झेलना पड़ सकता है। पाकिस्तान में ऐसे दल हजारों लोगों को सड़कों पर उतारने की क्षमता रखते हैं। बीते दिनों ऐसे कुछ प्रदर्शनों ने शहबाज शरीफ सरकार की नींदें उड़ा दी थीं। सिंगापुर के एस राजरत्नम स्कूल के विशेषज्ञ अब्दुल बासित का कहना है कि अगर गाजा में हालात बिगड़े और पाक सेना वहां मौजूद रही, तो देश के अंदर हालात जल्दी खराब हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोग कहेंगे कि आसिम मुनीर इजरायल के इशारे पर काम कर रहा है।

मुनीर कर रहे मीटिंग पर मीटिंग

मुनीर के लिए यह चिंता कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ हफ्तों में आसिम मुनीर ने इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरब, तुर्किये, जॉर्डन, मिस्र और कतर जैसे कई देशों के सैन्य और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की है। विश्लेषकों का मानना है कि इस दौरान बातचीत का अहम हिस्सा गाजा पर ही केंद्रित रहा। आने वाले हफ्तों में आसिम मुनीर एक बार फिर अमेरिका जाने की योजना बना रहे हैं, जहां वह डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी कर इस मुसीबत से निकलने की कोशिश करेंगे।

