'वर्क फ्रॉम होम' लागू करने की तैयारी में पाक, ईरान युद्ध ने बिगाड़ा तेल का खेल; सऊदी की शरण में शहबाज

Mar 05, 2026 10:56 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, इस्लामाबाद
पश्चिम एशिया युद्ध के कारण गहराते तेल संकट से निपटने के लिए पाकिस्तान 'वर्क फ्रॉम होम' अनिवार्य करने की योजना बना रहा है। जानिए ईंधन बचाने के लिए पाकिस्तान सरकार का यह नया मास्टरप्लान क्या है।

पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन की आपूर्ति पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। इस संभावित संकट का सीधा और गहरा असर पाकिस्तान पर पड़ने की आशंका है। कच्चे तेल की सप्लाई चेन बुरी तरह बाधित होने के डर से पाकिस्तान सरकार अब आपातकालीन कदम उठाने की तैयारी कर रही है। ईंधन संरक्षण के इस कड़े कदम के तहत, सरकार देश में अनिवार्य रूप से 'वर्क फ्रॉम होम' (WFH) लागू करने की योजना बना रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दफ्तर जाने वाले लोगों को घर पर ही रोकना और सड़कों पर वाहनों की आवाजाही को कम करना है, ताकि पेट्रोल और डीजल की भारी खपत को नियंत्रित किया जा सके। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने बुधवार को सऊदी अरब से एक वैकल्पिक मार्ग के जरिए तेल आपूर्ति जारी रखने का आधिकारिक अनुरोध किया है।

पाकिस्तान का सऊदी अरब से अनुरोध

पाकिस्तान के संघीय पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने पाकिस्तान में सऊदी अरब के राजदूत नवाफ बिन सईद अल-मल्की के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, मलिक ने सऊदी अरब से लाल सागर पर स्थित यानबू बंदरगाह के जरिए तेल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। सऊदी राजदूत ने पाकिस्तान को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि रियाद किसी भी आपातकालीन ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस्लामाबाद के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। मंत्री मलिक ने बताया कि पाकिस्तान की अधिकांश ऊर्जा आपूर्ति होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर आती है, इसलिए पाकिस्तान हर दिन बदलती इस स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है।

चूंकि पाकिस्तान अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है और पहले से ही गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, इसलिए पश्चिम एशिया का यह तनाव उसके लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। माना जा रहा है कि ईंधन के सीमित भंडार को बचाने के लिए सरकार जल्द ही इस 'वर्क फ्रॉम होम' नीति के संबंध में आधिकारिक दिशानिर्देश और नई रूपरेखा जारी कर सकती है।

होर्मुज जलडमरूमध्य का बंद होना और वैश्विक प्रभाव

ईरान ने इस बढ़ते तनाव के बीच 28 फरवरी को होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया था। यह जलमार्ग फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। इसका बंद होना वैश्विक ऊर्जा बाजारों को प्रभावित करने वाला सबसे गंभीर घटनाक्रम बन गया है। इस मार्ग के बंद होने से प्रतिदिन अनुमानित 2 करोड़ बैरल कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रुक गई है। इस अभूतपूर्व रोक ने इस क्षेत्र के तेल निर्यातकों को तत्काल वैकल्पिक निर्यात मार्गों को खोजने के लिए मजबूर कर दिया है।

पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति और वित्त मंत्री का बयान

युद्ध के कारण पैदा हुए इस आपातकाल जैसे हालात के बावजूद, पाकिस्तान ने स्पष्ट किया है कि उसके पास फिलहाल पर्याप्त ईंधन मौजूद है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने बुधवार को सीनेट की स्थायी वित्त समिति को बताया कि देश में फिलहाल ईंधन की कोई कमी नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा- हम अभी ईंधन की राशनिंग नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो हालात गंभीर हो सकते हैं। उन्होंने एहतियात के तौर पर वैश्विक तेल भंडार को ध्यान में रखते हुए देशवासियों को ईंधन बचाने का सुझाव दिया है।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar

डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

