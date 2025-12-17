वॉट्सऐप का विकल्प लाया पाकिस्तान, सरकारी कर्मचारी अब करेंगे 'BEEP'; चीन से क्या कनेक्शन
पाकिस्तान ने सुरक्षा और खुफिया चिंताओं के चलते वॉट्सऐप का विकल्प तैयार कर लिया है। पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि वॉट्सऐप पर मेसेज भेजने और जरूरी दस्तावेजों को शेयर करने से खुफिया खतरे हैं। ऐसी स्थिति में हम एक स्थानीय स्तर पर तैयार ऐप 'BEEP' लेकर आ रहे हैं। यह प्लेटफॉर्म अगले दो महीने में ही लॉन्च हो सकता है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी का कहना है कि जून, 2026 तक यह ऐप पूरे देश के कर्मचारियों तक पहुंच जाएगा। इस ऐप को चीन के वीचैट ऐप की तर्ज पर तैयार किया गया है। पाकिस्तान के नेशनल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की ओर से इसे स्थानीय स्तर पर ही तैयार किया गया है।
इसे आधिकारिक इस्तेमाल के लिए तैयार किया जा रहा है। कमेटी के चेयरमैन सैयद अमिनुल हक का कहना है कि इस ऐप से सरकारी कर्मचारियों की सूचनाओं को सुरक्षा मिलेगी। किसी दूसरे देश तक हमारी संवेदनशील जानकारियां नहीं पहुंच सकेंगी। उन्होंने कहा कि BEEP को तैयार करने की वजह यह है कि वॉट्सऐप का सर्वर दूसरे देश में स्थित है। ऐसे में जानकारी लीक होने और जासूसी के खतरे बने रहते हैं। ऐसी स्थिति में एक स्थानीय ऐप हर तरह से सुरक्षा प्रदान करेगा। चीन तो सालों से ऐसी ही नीति पर काम कर रहा है। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि इस ऐप को चरणबद्ध तरीके से अलग-अलग विभागों में लागू किया जाएगा।
मेटा के मालिकाना हक वाले वॉट्सऐप को लेकर दुनिया भर में चिंताएं जताई जाती रही हैं। पाकिस्तान का कहना है कि वॉट्सऐप पर सरकारी संस्थानों के लोग वॉइस कॉल करते हैं। वीडियो कॉल किए जाते हैं और मीडिया शेयरिंग भी होती है। लेकिन इसके डेटा सर्वर देश से बाहर हैं। BEEP के सर्वर पाकिस्तान में होंगे। इसलिए उसकी सुरक्षा तय हो सकेगी। पाकिस्तान सरकार का स्पष्ट कहना है कि इस ऐप को हमने चीन के WeChat की तर्ज पर तैयार किया है। सरकारी कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय और सूचनाओं के सुरक्षित आदान-प्रदान के लिए इस ऐप को अहम माना जा रहा है।
