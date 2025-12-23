काबुल पर पाकिस्तानी हमला जायज, तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर से क्या दिक्कत: मौलाना रहमान
रहमान ने कहा, ‘आप कहते हैं कि हमने अफगानिस्तान में अपने दुश्मन पर हमला किया और इसे सही ठहराते हैं, तो भारत कह सकता है कि उसने बहावलपुर और मुरीदके में कश्मीर पर हमले के लिए जिम्मेदारों के मुख्यालयों को निशाना बनाया।’
पाकिस्तानी सांसद ने अपने देश के नेतृत्व के पाखंड को उजागर कर दिया है। वह इस्लामाबाद की काबुल के खिलाफ सैन्य कार्रवाइयों और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बीच समानता खींचते नजर आए। जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-एफ (JUI-F) के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, 'अगर पाकिस्तान के सीमा-पार हमले सही माने जाते हैं, तो देश के पास भारत की ओर से पाकिस्तानी क्षेत्र में आतंकवादियों को खत्म करने पर आपत्ति का कोई आधार नहीं बचता।' जेयूआई-एफ प्रमुख के बयानों में ऑपरेशन सिंदूर का हवाला दिया जा रहा था।
फजलुर रहमान कराची के ल्यारी में सोमवार को मजलिस-ए-इत्तेहाद-ए-उम्मत सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। यह इलाका हाल ही में रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म धुरंधर से संबंध के चलते सुर्खियों में रहा, जिसमें ल्यारी अंडरवर्ल्ड में मुखबिरों और ऑपरेटिव्स की गतिविधियों दिखाया गया है। रहमान ने कहा, 'अगर आप कहते हैं कि हमने अफगानिस्तान में अपने दुश्मन पर हमला किया और इसे सही ठहराते हैं, तो भारत भी कह सकता है कि उसने बहावलपुर और मुरीदके में कश्मीर पर हमले के लिए जिम्मेदार समूहों के मुख्यालयों को निशाना बनाया। ऐसे में आप आपत्ति कैसे उठा सकते हैं? अब अफगानिस्तान की ओर से पाकिस्तान पर यही आरोप लगाए जा रहे हैं। आप दोनों स्थितियों को कैसे न्यायोचित ठहराते हैं?'
बहावलपुर और मुरीदके में हवाई हमले
7 मई को भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। इनमें जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ बहावलपुर और लश्कर-ए-तैयबा का ठिकाना मुरीदके शामिल थे। इस मिशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, जो 22 अप्रैल के हमले की विधवाओं का बदला लेने के लिए था। लश्कर-ए-तैयबा के एक ऑफशूट से जुड़े आतंकवादियों ने 26 नागरिकों को बेरहमी से मार डाला था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना ने ड्रोनों और हथियारों से भारत के कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे भारतीय बलों ने वापस खदेड़ दिया।
