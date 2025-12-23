Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Pakistan Leader Maulana Fazlur Rehman Slams Own Country Kabul not object to india action
काबुल पर पाकिस्तानी हमला जायज, तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर से क्या दिक्कत: मौलाना रहमान

काबुल पर पाकिस्तानी हमला जायज, तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर से क्या दिक्कत: मौलाना रहमान

संक्षेप:

रहमान ने कहा, ‘आप कहते हैं कि हमने अफगानिस्तान में अपने दुश्मन पर हमला किया और इसे सही ठहराते हैं, तो भारत कह सकता है कि उसने बहावलपुर और मुरीदके में कश्मीर पर हमले के लिए जिम्मेदारों के मुख्यालयों को निशाना बनाया।’

Dec 23, 2025 08:23 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पाकिस्तानी सांसद ने अपने देश के नेतृत्व के पाखंड को उजागर कर दिया है। वह इस्लामाबाद की काबुल के खिलाफ सैन्य कार्रवाइयों और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बीच समानता खींचते नजर आए। जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-एफ (JUI-F) के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, 'अगर पाकिस्तान के सीमा-पार हमले सही माने जाते हैं, तो देश के पास भारत की ओर से पाकिस्तानी क्षेत्र में आतंकवादियों को खत्म करने पर आपत्ति का कोई आधार नहीं बचता।' जेयूआई-एफ प्रमुख के बयानों में ऑपरेशन सिंदूर का हवाला दिया जा रहा था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:एपस्टीन फाइलों की नई खेप जारी, ट्रंप ने जेफरी के साथ 8 बार भरी उड़ान

फजलुर रहमान कराची के ल्यारी में सोमवार को मजलिस-ए-इत्तेहाद-ए-उम्मत सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। यह इलाका हाल ही में रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म धुरंधर से संबंध के चलते सुर्खियों में रहा, जिसमें ल्यारी अंडरवर्ल्ड में मुखबिरों और ऑपरेटिव्स की गतिविधियों दिखाया गया है। रहमान ने कहा, 'अगर आप कहते हैं कि हमने अफगानिस्तान में अपने दुश्मन पर हमला किया और इसे सही ठहराते हैं, तो भारत भी कह सकता है कि उसने बहावलपुर और मुरीदके में कश्मीर पर हमले के लिए जिम्मेदार समूहों के मुख्यालयों को निशाना बनाया। ऐसे में आप आपत्ति कैसे उठा सकते हैं? अब अफगानिस्तान की ओर से पाकिस्तान पर यही आरोप लगाए जा रहे हैं। आप दोनों स्थितियों को कैसे न्यायोचित ठहराते हैं?'

बहावलपुर और मुरीदके में हवाई हमले

7 मई को भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। इनमें जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ बहावलपुर और लश्कर-ए-तैयबा का ठिकाना मुरीदके शामिल थे। इस मिशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, जो 22 अप्रैल के हमले की विधवाओं का बदला लेने के लिए था। लश्कर-ए-तैयबा के एक ऑफशूट से जुड़े आतंकवादियों ने 26 नागरिकों को बेरहमी से मार डाला था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना ने ड्रोनों और हथियारों से भारत के कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे भारतीय बलों ने वापस खदेड़ दिया।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
India Pakistan operation sindoor

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।