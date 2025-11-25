Hindustan Hindi News
अफगानों पर कहर बनकर टूटी पाकिस्तानी सेना, 9 बच्चों को मार डाला; दो जगह एयर स्ट्राइक भी की

अफगानों पर कहर बनकर टूटी पाकिस्तानी सेना, 9 बच्चों को मार डाला; दो जगह एयर स्ट्राइक भी की

संक्षेप:

पाकिस्तान अफगानिस्तान पर TTP को शरण देने का आरोप लगाता रहा है। अक्टूबर में दोनों देशों के बीच दोहा में युद्धविराम पर सहमति बनी थी, लेकिन तुर्की में शांति वार्ता विफल हो गई। तब से सीमा पर झड़पें बढ़ गई हैं।

Tue, 25 Nov 2025 11:16 AMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, काबुल
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। सोमवार रात को पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में एक नागरिक के घर पर बमबारी की, जिसमें 9 मासूम बच्चों और एक महिला की मौत हो गई। तालिबान सरकार ने इसे पाकिस्तानी आक्रमण करार देते हुए कड़ी निंदा की है। बताया जा रहा है कि यह हमला पेशावर में रविवार को हुए एक सुसाइड बॉम्बिंग के जवाब में किया गया, जिसमें पाकिस्तानी अर्धसैनिक बलों के मुख्यालय पर हमला हुआ था।

मंगलवार को तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि सोमवार देर रात करीब 12 बजे खोस्त प्रांत के गोरबुज जिले के मुगलगेई क्षेत्र में पाकिस्तानी हमलावर सेना ने एक स्थानीय नागरिक, वलियत खान (काजी मीर के बेटे) के घर पर बमबारी की। इस हमले में 9 बच्चे- 5 लड़के और 4 लड़कियां मारे गए।

इस्लामिक अमीरात सरकार के डिप्टी स्पोक्सपर्सन हमदुल्ला फिरात ने बताया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका में एयर स्ट्राइक की, जिसमें चार आम नागरिक घायल हो गए।

कई घायल, सीमा क्षेत्रों में तनाव बढ़ा

एएफपी के अनुसार, कुनर और पक्तिका के सीमा इलाकों पर हुए अन्य हमलों में चार नागरिक घायल हुए हैं। पाकिस्तान लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि आतंकवादी अफगान धरती से उसके खिलाफ हमलों की योजना बनाते और उनका संचालन करते हैं, जिसे तालिबान सरकार खारिज करती आई है।

हमलों के कुछ ही घंटों बाद हुई अहम मुलाकात

हमलों के बीच दोनों देशों के अधिकारियों के बीच कई महीनों बाद पहली उच्च-स्तरीय बातचीत हुई। डॉन अखबार के अनुसार, पाकिस्तान के कौंसुल जनरल (जलालाबाद) शफकतुल्लाह खान ने नंगरहार के गर्वनर मुल्‍ला मोहम्मद नईम अखुंद से मुलाकात की।

यह बैठक ऐसे समय हुई जब पाकिस्तान के पेशावर में फेडरल कॉन्स्टेबुलरी मुख्यालय पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें तीन कर्मियों की मौत हो गई और सुरक्षाबलों ने हमलावरों को मार गिराया। हमले ने सुरक्षा स्थिति को लेकर पाकिस्तान में चिंताएं और बढ़ा दी हैं।

तालिबानी मंत्री की भारत यात्रा

इस बीच, अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री अल्हाज नूरुद्दीन आजीजी भारत की राजधानी नई दिल्ली में हैं। यह उनकी 5 दिवसीय यात्रा का हिस्सा है, जो 19 नवंबर को शुरू हुई। यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है।

भारत और अफगानिस्तान ने सोमवार को कपड़ा व्यापार बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। अफगानिस्तान ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कपास उत्पादक देश के रूप में भारत की विशेषज्ञता का लाभ उठाने में रुचि जतायी है।

आर्थिक संबंध महानिदेशक शफीउल्लाह आजम के नेतृत्व में अफगानिस्तान के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने कपड़ा मंत्रालय के व्यापार सलाहकार ए. बिपिन मेनन के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ यहां बैठक की।

