Hindi Newsविदेश न्यूज़Pakistan launches airstrikes on Afghanistan several districts of Paktika province as 48 hour ceasefire ends
सीजफायर बढ़ा कर फिर हैवानियत पर उतरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान पर कर दी एयर स्ट्राइक

सीजफायर बढ़ा कर फिर हैवानियत पर उतरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान पर कर दी एयर स्ट्राइक

संक्षेप: पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ 48 घंटे की सीजफायर की अवधि खत्म होने के साथ बड़ा हमला कर दिया है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अस्थायी युद्धविराम को दोहा वार्ता के अंत तक बढ़ाने का फैसला किया गया था।

Fri, 17 Oct 2025 10:24 PMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 48 घंटे का सीजफायर खत्म होते ही पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी हैवानियत दिखाई है। शुक्रवार देर रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में नागरिक ठिकानों को निशाना बनाकर एयरस्ट्राइक कर दी है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने बताया है कि पाकिस्तान ने डूरंड लाइन से सटे पक्तिका प्रांत के कई जिलों में हवाई हमले किए हैं।

टोलोन्यूज की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि पाकिस्तानी की तरफ ही शुक्रवार रात एक बार फिर, पक्तिका प्रांत के अर्घोन और बरमल जिलों में हवाई हमले किए गए हैं। जानकारी के सूत्रों के मुताबिक ये हमले आवासीय घरों को निशाना बनाकर किए गए।

तालिबान की अधिकारी

यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अस्थायी युद्धविराम को हाल ही में दोहा वार्ता के अंत तक बढ़ा दिया गया था। अब पाकिस्तान के इस कदम से तालिबान भड़क उठा है और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। एक वरिष्ठ तालिबान अधिकारी ने एएफपी को बताया कि पाकिस्तान ने अफगान के सीमावर्ती इलाकों में हमला कर संघर्ष विराम तोड़ा है। अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, “पाकिस्तान ने संघर्ष विराम तोड़ा है और पक्तिका प्रांत में तीन जगहों पर बमबारी की है। अफगानिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा।”

48 घंटे का संघर्षविराम खत्म

इससे पहले दोनों देशों के बीच 48 घंटे के संघर्षविराम को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी थी। खबरों के मुताबिक यह अस्थायी युद्धविराम तब तक जारी रखने की सहमति बनी थी जब तक दोहा में बातचीत का कोई ठोसा नतीजा नहीं निकल जाता। पाकिस्तानी डेलीगेशन पहले ही दोहा में बातचीत के लिए पहुंच चुका है। वहीं, अफगान डेलीगेशन के शनिवार को कतर की राजधानी पहुंचने का अनुमान है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से तालिबान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन पर खूनी संघर्ष जारी है। सप्ताह भर में दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सैकड़ों लोग घायल भी हुए हैं।

जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
