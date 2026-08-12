पाकिस्तान ने 36 घंटे में मचा दी तबाही, खैबर पख्तूनख्वा में मार डाले 62 आतंकवादी

पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा के दो जिलों में सुरक्षा बलों ने 36 घंटे से अधिक समय तक चले खुफिया जानकारी पर आधारित व्यापक ऑपरेशन में 62 आतंकवादियों को मार गिराया है।

पाकिस्तानी सेना ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में तबाही मचा दी है। उत्तरी वजीरिस्तान और बन्नू जिलों में सुरक्षा बलों ने 36 घंटे से अधिक समय तक चले खुफिया जानकारी पर आधारित बड़े ऑपरेशन में 62 आतंकवादियों को मार गिराया है। अधिकारियों के अनुसार, मंगलवार सुबह से शुरू हुए इस अभियान में चार प्रमुख कमांडरों सहित 52 आतंकवादी उत्तरी वजीरिस्तान में मारे गए, जबकि बुधवार को बन्नू में हुए अलग-अलग ऑपरेशनों में 10 आतंकवादी मारे गए और 16 घायल हो गए।

मंगलवार सुबह शुरू हुआ था ऑपरेशन बताया गया कि ऑपरेशन का सबसे बड़ा हिस्सा उत्तरी वजीरिस्तान में मंगलवार सुबह शुरू हुआ। सुरक्षा बलों ने फितना अल-खवारिज के ऑपरेटिव्स को निशाना बनाने से पहले संदिग्ध स्थानों पर लगातार निगरानी रखी। अधिकारियों के अनुसार, आतंकवादी घने पेड़ों के नीचे छिपकर बैठे थे। उनकी सटीक पहचान के लिए क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, जिससे जमीनी बलों को सही निशाना लगाने में मदद मिली। कई घायल आतंकवादी भागने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें भी निशाना बनाया गया। इस अभियान में चार प्रमुख कमांडरों सहित कुल 52 आतंकवादी मारे गए।

सुरक्षा बलों ने आगे बताया कि ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों के कई ठिकाने पूरी तरह तबाह कर दिए गए। बड़ी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और अन्य सैन्य उपकरण बरामद किए गए। ये सामान आतंकियों द्वारा क्षेत्र में हमले करने और सुरक्षा बलों पर हमला बोलने के लिए जमा किए गए थे।

बुधवार को बन्नू जुले में ऑपरेशन इसके बाद बुधवार को बन्नू जिले में भी कई स्थानों पर ऑपरेशन चलाया गया। यहां सुरक्षा बलों ने छिपे हुए आतंकवादियों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन का व्यापक इस्तेमाल किया। इस कार्रवाई में 10 आतंकवादी मारे गए और 16 घायल हो गए। बन्नू में यह ऑपरेशन जिले में हाल ही में बढ़ाई गई सुरक्षा गतिविधियों के बाद शुरू किया गया। मंगलवार को ही जानी खेल इलाके में अदनान क्रिकेट स्टेडियम के पास एक खुफिया-आधारित ऑपरेशन में दो आतंकवादी मारे जा चुके थे।

छिपने के लिए मदरसे का इस्तेमाल पुलिस के अनुसार, बन्नू में आतंकवादी एक मदरसे को छिपने की जगह के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। फायरिंग शुरू करने से पहले सुरक्षा बलों ने आम नागरिकों की जान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे क्षेत्र को खाली करा लिया था। इसके बाद आतंकवादियों पर सटीक निशाना साधा गया। बन्नू में भी कई आतंकी ठिकाने नष्ट कर दिए गए। बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए। ऑपरेशन के बाद सर्च और क्लीयरेंस अभियान भी चलाए गए, ताकि किसी भी बचे हुए खतरे को पूरी तरह समाप्त किया जा सके।