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पाकिस्तान ने 36 घंटे में मचा दी तबाही, खैबर पख्तूनख्वा में मार डाले 62 आतंकवादी

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान
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पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा के दो जिलों में सुरक्षा बलों ने 36 घंटे से अधिक समय तक चले खुफिया जानकारी पर आधारित व्यापक ऑपरेशन में 62 आतंकवादियों को मार गिराया है। 

Khyber Pakhtunkhwa
खैबर पख्तूनख्वा में 62 आतंकियों का खात्मा

पाकिस्तानी सेना ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में तबाही मचा दी है। उत्तरी वजीरिस्तान और बन्नू जिलों में सुरक्षा बलों ने 36 घंटे से अधिक समय तक चले खुफिया जानकारी पर आधारित बड़े ऑपरेशन में 62 आतंकवादियों को मार गिराया है। अधिकारियों के अनुसार, मंगलवार सुबह से शुरू हुए इस अभियान में चार प्रमुख कमांडरों सहित 52 आतंकवादी उत्तरी वजीरिस्तान में मारे गए, जबकि बुधवार को बन्नू में हुए अलग-अलग ऑपरेशनों में 10 आतंकवादी मारे गए और 16 घायल हो गए।

मंगलवार सुबह शुरू हुआ था ऑपरेशन

बताया गया कि ऑपरेशन का सबसे बड़ा हिस्सा उत्तरी वजीरिस्तान में मंगलवार सुबह शुरू हुआ। सुरक्षा बलों ने फितना अल-खवारिज के ऑपरेटिव्स को निशाना बनाने से पहले संदिग्ध स्थानों पर लगातार निगरानी रखी। अधिकारियों के अनुसार, आतंकवादी घने पेड़ों के नीचे छिपकर बैठे थे। उनकी सटीक पहचान के लिए क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, जिससे जमीनी बलों को सही निशाना लगाने में मदद मिली। कई घायल आतंकवादी भागने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें भी निशाना बनाया गया। इस अभियान में चार प्रमुख कमांडरों सहित कुल 52 आतंकवादी मारे गए।

सुरक्षा बलों ने आगे बताया कि ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों के कई ठिकाने पूरी तरह तबाह कर दिए गए। बड़ी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और अन्य सैन्य उपकरण बरामद किए गए। ये सामान आतंकियों द्वारा क्षेत्र में हमले करने और सुरक्षा बलों पर हमला बोलने के लिए जमा किए गए थे।

बुधवार को बन्नू जुले में ऑपरेशन

इसके बाद बुधवार को बन्नू जिले में भी कई स्थानों पर ऑपरेशन चलाया गया। यहां सुरक्षा बलों ने छिपे हुए आतंकवादियों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन का व्यापक इस्तेमाल किया। इस कार्रवाई में 10 आतंकवादी मारे गए और 16 घायल हो गए। बन्नू में यह ऑपरेशन जिले में हाल ही में बढ़ाई गई सुरक्षा गतिविधियों के बाद शुरू किया गया। मंगलवार को ही जानी खेल इलाके में अदनान क्रिकेट स्टेडियम के पास एक खुफिया-आधारित ऑपरेशन में दो आतंकवादी मारे जा चुके थे।

छिपने के लिए मदरसे का इस्तेमाल

पुलिस के अनुसार, बन्नू में आतंकवादी एक मदरसे को छिपने की जगह के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। फायरिंग शुरू करने से पहले सुरक्षा बलों ने आम नागरिकों की जान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे क्षेत्र को खाली करा लिया था। इसके बाद आतंकवादियों पर सटीक निशाना साधा गया। बन्नू में भी कई आतंकी ठिकाने नष्ट कर दिए गए। बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए। ऑपरेशन के बाद सर्च और क्लीयरेंस अभियान भी चलाए गए, ताकि किसी भी बचे हुए खतरे को पूरी तरह समाप्त किया जा सके।

इस दौरान सुरक्षा अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के इन संवेदनशील इलाकों से आतंकवाद की जड़ें पूरी तरह उखाड़ फेंकने तक आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि खुफिया जानकारी, आधुनिक तकनीक (क्वाडकॉप्टर और ड्रोन) तथा जमीनी बलों के समन्वय से ऐसे अभियान और प्रभावी बनाए जा रहे हैं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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