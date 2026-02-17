Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

फिर दहला पाकिस्तान; आत्मघाती हमलावर ने मदरसे के पास खुद को उड़ाया, 16 की मौत

Feb 17, 2026 11:45 am ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) और दूसरे हथियारबंद समूहों ने खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्स पर हमले तेज कर दिए हैं। सुसाइड बॉम्बिंग और कोऑर्डिनेटेड हमलों में रोजाना लोगों की जानें जा रही हैं।

फिर दहला पाकिस्तान; आत्मघाती हमलावर ने मदरसे के पास खुद को उड़ाया, 16 की मौत

पाकिस्तान का अशांत क्षेत्र खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर दहल उठा है। यहां सोमवार को हुए एक फिदायीन हमले में कम से कम 16 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। मरने वालों में 9 पाकिस्तानी सुरक्षा बल के बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह धमाका एक मदरसे के पास हुआ है। यह जानकारी भी सामने आई है कि यह हमला बाजौर जिले के मामोंड तहसील के मलंगी इलाके में एक सिक्योरिटी चेकपॉइंट को टारगेट करके किया गया।

बता दें कि पाकिस्तान का यह प्रांत हाल के महीनों में लगातार जल रहा है। पाकिस्तानी सुरक्षा बल और टीटीपी जैसे समूहों में रोजाना हिंसक टकराव की खबरें सामने आ रही हैं। ताजा हमले की जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि एक सुसाइड बॉम्बर ने मलंगी चेकपॉइंट पर तैनात सिक्योरिटी फोर्स में एक्सप्लोसिव से भरी गाड़ी घुसा दी। पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्स के नौ सदस्य मौके पर ही मारे गए। वहीं धमाके की वजह से पास के एक मकान की छत गिर गई, जिससे एक बच्चे की भी मौत हो गई।

ये भी पढ़ें:खैबर पख्तूनख्वा की विधानसभा में आसिम मुनीर के नाम पर बवाल, सेना को मिली एक नसीहत

घटना के बाद भी हिंसक झड़पों की खबरें आई हैं जिसे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ समय के लिए रोक दिया गया। डर है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। इस बीच एक अधिकारी ने बताया कि बन्नू शहर में एक और हमले में, मिरयान पुलिस स्टेशन के पास एक रिक्शे में रखा बम फट गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है। घटना में 17 अन्य घायल भी हो गए।

ये भी पढ़ें:खैबर पख्तूनख्वा में मस्जिद पर बमबारी, पाक सेना पर ड्रोन हमले का गंभीर आरोप

जुमे की नमाज के दौरान धमाका

इससे पहले पाकिस्तान की राजधानी में भी बड़ा धमाका हुआ था। इस्लामाबाद में एक शिया मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान हुए एक आत्मघाती धमाके में कम से कम 31 लोग मारे गए और 169 अन्य घायल हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ग्रुप (IS) ने ली थी।

ये भी पढ़ें:धमाके से दहल उठा पाकिस्तान का इस्लामाबाद, अब तक 31 की मौत; 169 घायल
Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

और पढ़ें
Pakistan Pakistan News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;